A- A+

Europa Sérvia anuncia eleições presidenciais antecipadas para 27 de dezembro Lista Estudantil, composta por candidatos da sociedade civil, conquistou 140 das 250 cadeiras do Parlamento, assegurando a maioria na nova Assembleia

O presidente interino da Sérvia convocou eleições presidenciais antecipadas para 27 de dezembro, uma votação que acontecerá dois meses após as legislativas que acabaram com 14 anos de domínio político do nacionalista Aleksandar Vucic.

Vucic encurtou seu segundo mandato presidencial em setembro para apresentar a candidatura ao cargo de primeiro-ministro, mas foi derrotado por um movimento liderado pelos estudantes.

A Lista Estudantil, composta por candidatos da sociedade civil, conquistou 140 das 250 cadeiras do Parlamento, assegurando a maioria na nova Assembleia.

"Peço a todos os cidadãos que atuem com responsabilidade e votem em 27 de dezembro para que a vontade popular resulte em um presidente com um mandato sólido, que encarne a unidade nacional", declarou Aleksandar Cupic, presidente do Parlamento e chefe de Estado interino.

"Espero que tenhamos uma escolha difícil entre candidatos de destaque e seus programas", acrescentou.

O movimento estudantil afirmou que já tem candidato para a eleição presidencial, mas o nome será anunciado nos próximos dias.

Vucic, agora deputado da oposição, não pode voltar a concorrer porque a Constituição limita a presidência a dois mandatos.

As eleições legislativas e presidenciais foram convocadas após quase dois anos de protestos desencadeados pelo desabamento, em 2024, da marquise de uma estação ferroviária em Novi Sad, a segunda maior cidade do país dos Bálcãs.

Dezesseis pessoas morreram e os manifestantes atribuíram o acidente à corrupção.

Os protestos, que começaram como um pedido de investigação transparente, evoluíram com o tempo para um apelo por eleições antecipadas, que Vucic acabou convocando após quase dois anos de resistência.

O acidente desencadeou os maiores protestos no país desde a queda do ex-líder Slobodan Milosevic, em 2000.

Veja também