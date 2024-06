Sérvia exalta cooperação com a Rússia em matéria de segurança

A- A+

O vice-primeiro-ministro sérvio e outrora chefe dos serviços de Inteligência, Aleksandar Vulin, elogiou em Moscou a cooperação em matéria de segurança com a Rússia, destacando que os dois países "continuarão se apoiando mutuamente a nível internacional", anunciou nesta terça-feira (11) o governo sérvio em um comunicado.

Vulin "assegurou que Sérvia e Rússia continuarão se apoiando mutuamente a nível internacional, e no âmbito das organizações policiais internacionais", diz o comunicado.



Kolokoltsev informou a Vulin sobre os "esforços para limitar a participação da Rússia nas organizações policiais internacionais, particularmente as tentativas de excluir a Rússia da Interpol", a maior organização de polícia internacional.

Em resposta, Vulin declarou que "a luta contra os crimes transnacionais não pode ser bem-sucedida sem a participação da Federação Russa, e que as medidas dirigidas contra a Rússia reduzem a eficácia do combate contra as organizações criminosas transnacionais".

Aleksandar Vulin se demitiu do posto de chefia dos serviços secretos sérvios em 2023. "Os Estados Unidos e a União Europeia pedem a minha cabeça para não impor sanções contra a Sérvia", afirmou então.

Vulin é há muito tempo um firme defensor do chamado "mundo sérvio", movimento que preconiza a união de todos os sérvios que vivem em diferentes países balcânicos, no sudeste da Europa. Os críticos dessa ideologia argumentam que ela reflete a ideia do "mundo russo" promovido por Moscou.

A Sérvia depende quase que completamente do gás russo para atender às suas necessidades energéticas e é candidata à adesão à União Europeia desde 2012.

O governo sérvio condenou a invasão russa na Ucrânia nas Nações Unidas, mas se recusa a impor sanções contra Moscou.

