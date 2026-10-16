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Região Metropolitana do Recife

Serviço da Compesa deixa bairros de Jaboatão e do Cabo sem água neste fim de semana

Haverá uma intervenção de alta complexidade no Sistema Gurjaú

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Abastecimento de água precisará ser temporariamente suspenso em algumas áreasAbastecimento de água precisará ser temporariamente suspenso em algumas áreas - Foto: Compesa/Divulgação

Localidades de Jaboatão dos Guararapes e do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), ficarão sem água a partir deste sábado (17) devido a uma intervenção de alta complexidade realizada pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) no Sistema Gurjaú.

A ação consiste na implantação de um desvio em adutora de grande porte, que viabilizará o avanço das obras do Novo Viaduto da Vitarella, em execução pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

De acordo com a Compesa, para a execução das intervenções, o abastecimento de água precisará ser temporariamente suspenso a partir das 5h do sábado (17).

A previsão é que os serviços sejam concluídos às 9h do domingo (18), quando o abastecimento de água será retomado de forma gradual, conforme o calendário de cada área.

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Confira as áreas afetadas

Jaboatão dos Guararapes

Cabo de Santo Agostinho

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