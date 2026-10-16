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Região Metropolitana do Recife Serviço da Compesa deixa bairros de Jaboatão e do Cabo sem água neste fim de semana Haverá uma intervenção de alta complexidade no Sistema Gurjaú

Localidades de Jaboatão dos Guararapes e do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), ficarão sem água a partir deste sábado (17) devido a uma intervenção de alta complexidade realizada pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) no Sistema Gurjaú.



A ação consiste na implantação de um desvio em adutora de grande porte, que viabilizará o avanço das obras do Novo Viaduto da Vitarella, em execução pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).



De acordo com a Compesa, para a execução das intervenções, o abastecimento de água precisará ser temporariamente suspenso a partir das 5h do sábado (17).

A previsão é que os serviços sejam concluídos às 9h do domingo (18), quando o abastecimento de água será retomado de forma gradual, conforme o calendário de cada área.

Confira as áreas afetadas



Jaboatão dos Guararapes

Prazeres

Piedade

Barra de Jangada

Candeias

Sotave

Lagoa das Graças

Guararapes

Cajueiro Seco

Cabo de Santo Agostinho

Pontezinha

Ponte dos Carvalhos

Paiva

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