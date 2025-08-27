A- A+

Metrô Serviço da Linha Sul continua sem previsão de retorno, segundo CBTU Ao todo, mais de 60 mil pessoas utilizam diariamente a linha que teve operação suspensa após um curto-circuito na manhã desta quarta-feira (27)+

Passageiros que utilizam a Linha Sul do Metrô do Recife devem buscar outra alternativa na volta para casa. A linha não deve operar na noite desta quarta-feira (27) e também não há previsão para o retorno do serviço. A informação é da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Ao todo, mais de 60 mil pessoas utilizam diariamente a linha que teve operação suspensa após um curto-circuito na rede aérea na manhã desta quarta.

No início do dia, a CBTU informou que todas as estações que atendem a Linha Sul foram fechadas após o incidente às 10h30.

A ação impacta dez estações. São elas: Imbiribeira, Antônio Falcão, Largo da Paz, Tancredo Neves, Shopping, Aeroporto, Porta Larga, Monte dos Guararapes, Prazeres e Cajueiro Seco.

Após a suspensão das atividades, a manutenção do metrô buscou restabelecer o serviço, mas até o começo da noite desta quarta-feira não houve atualizações sobre a situação e a informação passada pela Companhia é que não há previsão de retorno.

