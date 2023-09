Serviço de Compesa interdita duas faixas da Estrada dos Remédios, no bairro de Afogados 

A- A+

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) interditou cerca de 20 metros de duas faixas da Estrada dos Remédios, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife. A intervenção emergencial, que começou nesta segunda-feira (4), está prevista para terminar na quarta-feira (6).



De acordo com a companhia, a interdição é para reparar um trecho de três metros da rede coletora de esgoto danificada no local. O conserto é próximo ao número 1878, em Afogados.

Os condutores terão que ficar atentos à sinalização e fazer um desvio indicado na própria via.

