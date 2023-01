Serviço de Doenças Raras, no Derby, passa por reforma e ganha brinquedoteca

A- A+

Unidade de saúde vinculada à Fundação Manoel da Silva Almeida/Hospital Maria Lucinda, o Serviço de Referência em Doenças Raras (Rarus), no Recife, será reinaugurado nesta sexta-feira (13). A sede, que funciona no bairro do Derby, área central da capital pernambucana, passou por reforma e ampliação. O prédio ganhou elevador e mais salas, como área de de coleta de exame e uma brinquedoteca, com livros e brinquedos.

Inaugurado em 2018, o serviço, que é público, realiza cerca de 600 atendimentos mensalmente. Lá, são tratados portadores de lisossomais, mitocondriais, aminoacidopatias, distúrbio de glicolisação, anomalias congênitas ou de manifestação tardia (doenças neuromusculares, deficiências intelectuais secundárias a doença rara conhecida), doenças infecciosas (síndrome congênita do zika vírus) e doenças autoimunes/ inflamatórias (miosite, síndrome de Guillain-Barré).

O serviço, coordenado pelo hepatologista Marcelo Soares Kerstenetzky, possui equipe com 12 especialistas, entre neurologista, geneticista, pediatra, ortopedista, cardiologista, clínico geral, cirurgião pediátrico, gastropediatra, pneumologista, além de assistentes sociais, enfermeiros, fisioterapeuta,fonoaudióloga e nutricionistas. O encaminhamento do paciente é através da rede pública de saúde do estado

O espaço foi criado com o objetivo de oferecer um suporte completo a pacientes com doenças raras, bem como melhorar o conhecimento sobre essas doenças. "O Serviço de Doenças Raras tem várias missões e, além de fazer o diagnóstico, uma delas é compartilhar conhecimento. Quando compartilhamos conhecimento, multiplicamos a esperança de vida dos pacientes", afirmou. Marcelo Kerstenetzky.



Serviço:

Centro de Referência em Doenças Raras (Rarus)

Rua Jener de Souza, 629 - Derby, Recife

