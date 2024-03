A- A+

RECIFE Serviço de drenagem modifica o trânsito no bairro da Torre; esquema especial é montado pela CTTU Para auxiliar na mobilidade, agentes e orientadores da CTTU estarão no local

Um serviço de drenagem que será realizado pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) modificará o trânsito no bairro da Torre, na Zona Norte do Recife, a partir desta terça-feira (12).

Durante a intervenção, que acontecerá na Rua Padre Anchieta e tem previsão de término na próxima sexta-feira (15), o tráfego em algumas vias do bairro será modificado. Para auxiliar na mobilidade, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de trânsito.

De acordo com a CTTU, será interditado o trecho entre a esquina da Rua Antônio Rabelo e a Praça Domingos Giovanetti. Dessa forma, os condutores que seguem pela Rua Padre Anchieta no sentido Avenida Beira Rio deverão desviar pela Rua Antônio Rabelo e seguir pela Rua Clóvis Beviláqua para acessar a Avenida Beira Rio.

Agentes e orientadores de trânsito estarão no local para auxiliar na mobilidade. Em caso de dúvidas, os cidadãos podem acionar a CTTU pela central telefônica que está disponível 24h de forma gratuita pelo número 0800.081.1078.

Veja também

ESTADOS UNIDOS Agências de espionagem dos EUA dizem que liderança de Netanyahu está "em perigo"