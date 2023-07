Serviço de drenagem muda percurso de seis linhas de ônibus em Casa Amarela neste sábado (15)

A- A+

Os itinerários de seis linhas de ônibus que trafegam pela rua da Harmonia, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, serão alterados a partir das 8h30 deste sábado (15).



A mudança ocorre para a realização de serviços de drenagem na via, que será fechada próximo ao cruzamento com a Estrada do Encanamento.

Em nota, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) informou que haverá a necessidade de fazer a abertura da vala, uma vez que, no local, redes de drenagem, esgoto e água são muito próximas.

"Não é possível estabelecer prazo para a conclusão do serviço, antes da abertura do local", explicou a Emlurb.



De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte, com o bloqueio, o giro à esquerda para acessar a Estrada do Encanamento estará temporariamente proibido, afetando os percursos das seguintes linhas:



510 – Nova Descoberta/Derby, 514 – Nova Descoberta (Córrego do Joaquim), 640 – Guabiraba/Derby (Joana Bezerra), 718 – Córrego do Euclides (Derby), 2930 – TI Rio Doce/Dois Irmãos e 532 – Dois Irmãos/Casa Amarela (Cabugá).



Saiba como ficará o percursos:

- 510 – Nova Descoberta/Derby

- 514 – Nova Descoberta (Córrego do Joaquim)

- 640 – Guabiraba/Derby (Joana Bezerra)



...av. Padre Lemos, rua Dona Ana Xavier, rua Paula Batista, Estrada das Ubaias, Estrada do Encanamento...

Estas linhas deixam de atender provisoriamente às paradas nº 100039, na rua Taquaritinga; nº 100040, na rua Major Nereu Guerra; nº 100042, nº 100205 e nº 100044, além de todas as paradas na rua da Harmonia.



As opções para os usuários são as paradas nº 100020, na avenida Padre Lemos; nº 100022, que fica na rua Paula Batista e nº 100035, localizada na Estrada do Encanamento.





- 718 – Córrego do Euclides (Derby)

...rua Córrego do Bartolomeu, rua Dep. Mário Monteiro, rua da Harmonia, Estrada do Arraial, rua Dona Ana Xavier, rua Paula Batista, Estrada das Ubaias, Estrada do Encanamento...

Enquanto durar o serviço, a linha deixará de atender às paradas nº 100205 e nº 100044, ambas na rua da Harmonia.



Neste caso, as opções para os usuários são as paradas nº 100014, na Estrada do Arraial; nº 100022, que fica na rua Paula Batista e nº 100035, localizada na Estrada do Encanamento.



2930 – TI Rio Doce/Dois Irmãos

...av. Dezessete de Agosto, Estrada das Ubaias, rua Paula Batista, Estrada do Arraial, rua Dona Ana Xavier, rua Paula Batista, Estrada das Ubaias, Estrada do Encanamento…

532 – Dois Irmãos/Casa Amarela (Cabugá)

...av. Dezessete de Agosto, rua Eng. Oscar Ferreira, Estrada do Encanamento, Estrada das Ubaias, rua Paula Batista, Estrada do Arraial, rua Dona Ana Xavier, Rua Paula Batista, Estradas das Ubaias, Estrada do Encanamento...

As duas linhas acima deixam de atender às paradas nº 100206, na rua Paula Batista; nº 100040, na rua Major Nereu Guerra; nº 100042, nº 100205 e nº 100044, e todas na rua da Harmonia.



As opções para embarque e desembarque dos usuários são as paradas nº 100014, na Estrada do Arraial; nº 100022, que fica na rua Paula Batista e nº 100035, localizada na Estrada do Encanamento.

