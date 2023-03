A- A+

Grande Recife Serviço de reparo em galeria altera trânsito na beira-mar de Olinda; saiba por onde desviar Obra atenderá uma demanda antiga da população, que reclamava de alagamentos no local em época de chuva

O serviço de reparo numa galeria na avenida Ministro Marcos Freire, a beira-mar de Olinda, na Região Metropolitana, altera o trânsito no trecho por uma semana. Os trabalhos começaram na segunda-feira (270.

Segundo a Prefeitura de Olinda, o trecho interditado é no cruzamento da Marcos Freire com a rua Alcina Coelho Carvalho, no bairro de Casa Caiada.

"Os representantes da Secretaria Executiva de Manutenção Urbana identificaram que a galeria instalada no local estava incompleta e, com isso, a água da chuva não tinha para onde escoar", explicou a prefeitura. Tubos estão sendo implantados no trecho para facilitar o escoamento de água.

Com a interdição ao acesso para a rua Alcina Coelho Carvalho, os motoristas que desejam sair da orla para a avenida Carlos de Lima Cavalcante podem virar à esquerda na rua Carlos Nigro.

A obra atenderá uma demanda antiga da população, que reclamava de alagamentos no local em época de chuva.

Veja também

Arte Diretora é forçada a pedir demissão de escola dos EUA após mostrar imagem de Davi a alunos