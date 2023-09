Serviço de reparo paralisa o Sistema Gurjaú neste sábado (30); nove bairros da RMR serão afetados

A- A+

A partir deste sábado (30), o Sistema Gurjaú, localizado no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, deverá passar por uma paralisação emergencial. A medida será realizada pela Compesa para viabilizar o conserto de um vazamento localizado em trecho da adutora de grande porte que alimenta a estação de tratamento de água.

Os serviços de reparo serão iniciados às 9h e deverão prosseguir até as 21h do sábado. A medida afetará o abastecimento de água de algumas localidades do Cabo e de Jaboatão dos Guararapes neste período.

De acordo com a Compesa, serão afetados os bairros de Ponte dos Carvalhos, Paiva e Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho, e Guararapes, Prazeres, Barra de Jangada, Cajueiro Seco, Piedade e Candeias, em Jaboatão dos Guararapes.

A retomada da distribuição de água nos bairros será feita de forma gradual e de acordo com o calendário nas áreas onde há rodízio na distribuição. Durante a execução do serviço, a Compesa também promoverá intervenções eletromecânicas na ETA Gurjaú, com o objetivo de melhorar a performance operacional da unidade.

