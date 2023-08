A- A+

guerra na ucrânia Serviço de segurança russo diz ter "eliminado" 4 sabotadores ucranianos Forças do FSB e do Ministério da Defesa russo "impediram uma tentativa de um grupo de Inteligência e sabotagem ucraniano de entrar no território russo"

O serviço de segurança russo (FSB) afirmou, nesta quarta-feira (16), que quatro sabotadores ucranianos que pretendiam entrar na região fronteiriça de Briansk pelo norte da Ucrânia foram "eliminados", informaram agências de notícias russas.

As forças do FSB e do Ministério da Defesa russo "impediram uma tentativa de um grupo de Inteligência e sabotagem ucraniano de entrar no território russo", disseram os serviços de segurança em um comunicado citado pelas agências.

"Quatro sabotadores foram removidos", disse ele, sem especificar um dado.

