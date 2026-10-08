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Região Metropolitana do Recife Serviço emergencial da Compesa pode deixar bairros de Olinda sem água neste sábado (10); confira Durante a execução dos serviços, poderá ocorrer queda de pressão ou redução de vazão

Serviço emergencial da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) poderá afetar o abastecimento de água em bairros de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, neste sábado (10).



Segundo a empresa, as intervenções serão realizadas a partir das 5h na Estação de Tratamento de Água (ETA) Botafogo, Estação Elevatória (bombeamento) e também em um trecho da adutora na PE-15 para reparo de um vazamento.



"Durante a execução dos serviços, poderá ocorrer queda de pressão ou redução de vazão em algumas localidades de Olinda", destacou a Compesa, que divulgou a lista das áreas que podem ser afetadas. Confira:

Sapucaia

Sítio Histórico

Bairro Novo

Jardim Fragoso

Casa Caiada

Jardim Atlântico

Rio Doce

Fragoso

Tabajara

Ouro Preto.

A Compesa destaca que as ações são necessárias para a continuidade e segurança operacional do abastecimento.



Os serviços devem ser concluídos ainda no sábado, às 17h, quando será retomado o abastecimento gradativo conforme calendário de cada área.

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