Serviço emergencial da Compesa pode deixar bairros de Olinda sem água neste sábado (10); confira
Durante a execução dos serviços, poderá ocorrer queda de pressão ou redução de vazão
Serviço emergencial da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) poderá afetar o abastecimento de água em bairros de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, neste sábado (10).
Segundo a empresa, as intervenções serão realizadas a partir das 5h na Estação de Tratamento de Água (ETA) Botafogo, Estação Elevatória (bombeamento) e também em um trecho da adutora na PE-15 para reparo de um vazamento.
"Durante a execução dos serviços, poderá ocorrer queda de pressão ou redução de vazão em algumas localidades de Olinda", destacou a Compesa, que divulgou a lista das áreas que podem ser afetadas. Confira:
- Sapucaia
- Sítio Histórico
- Bairro Novo
- Jardim Fragoso
- Casa Caiada
- Jardim Atlântico
- Rio Doce
- Fragoso
- Tabajara
- Ouro Preto.
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A Compesa destaca que as ações são necessárias para a continuidade e segurança operacional do abastecimento.
Os serviços devem ser concluídos ainda no sábado, às 17h, quando será retomado o abastecimento gradativo conforme calendário de cada área.