Serviço Geológico dos EUA estima que número de mortos em terremoto de Mianmar seja superior a mil

A junta militar no poder em Mianmar anunciou que 144 pessoas morreram e 732 ficaram feridas durante o terremoto registrado nesta sexta-feira na região central do país, clamando por ajuda da comunidade internacional e de organizações humanitárias.

Com as missões de resgate ainda em andamento, feridos chegando aos hospitais e dificuldades de locomoção entre as cidades e transmissão de informações entre as regiões do país, especialistas apontam que a tendência é que as fatalidades aumentem — incluindo uma projeção do Serviço Geológico dos EUA (USGS), que indica que o total de mortos pode ficar entre mil e 10 mil.

O tremor principal, de magnitude 7,7, considerado forte pelos parâmetros que medem esse tipo de fenômeno, foi registrado por volta das 12h50 (3h50 em Brasília).

O Serviço Geológico dos EUA indicou que o epicentro foi localizado a uma profundidade considerada rasa, de 9,6 quilômetros, a noroeste de Sagaing, perto da segunda maior cidade de Mianmar, Mandalay, onde vivem mais de 1 milhão de pessoas.

Um tremor secundário, de magnitude 6.4, foi registrado 12 minutos depois.

A questão demográfica pode potencializar a destruição provocada pelo terremoto, segundo o modelo da USGS, uma vez que a área mais atingida pelo terremoto é densamente povoada. Mandalay, com cerca de 1,5 milhão de pessoas, fica muito perto do epicentro — e os mortos confirmados pelo governo até o momento são de apenas três cidades: Sagaing, Kyaukse e na capital Naipidau.

O modelo do serviço geológico aponta que o número de mortos provavelmente vai passar de mil, e que um número de mortos de mais de 10 mil é uma forte possibilidade.

O estudo leva em consideração a proximidade de áreas povoadas e a vulnerabilidade de estruturas próximas.

Uma compreensão completa da extensão da devastação pode levar semanas ou meses.

Leva tempo para descobrir quantos estão enterrados sob os escombros, e a junta de Mianmar mantém um controle rígido sobre a internet, limitando as informações sobre o terremoto.

