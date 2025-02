A- A+

SUSPENÇÃO Serviço Postal dos EUA suspende distribuição de encomendas da China O ingresso de pacotes nos Estados Unidos deu um salto de 637 milhões de unidades, no ano fiscal de 2020, para 1,36 bilhão no ano passado

O Serviço Postal dos Estados Unidos informou que suspenderá temporariamente a distribuição das encomendas vindas da China e de Hong Kong. A medida, anunciada em meio à tensão comercial entre as duas maiores economias do mundo, não vai afetar a entrega de cartas.

Varejistas chinesas como a Shein e a Temu utilizam intensamente o Serviço Postal para atender a clientela americana. Pacotes com mercadorias de até US$ 800 não pagam imposto ao chegar aos Estados Unidos.

O ingresso de pacotes nos Estados Unidos deu um salto de 637 milhões de unidades, no ano fiscal de 2020, para 1,36 bilhão no ano passado, segundo o serviço alfandegário do país.

Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja também