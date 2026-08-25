Qua, 26 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta26/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EUA

Serviço Secreto dos EUA confirma estar ciente de vídeo do Irã com ameaças à Barron Trump

Desde o assassinato, pelos EUA, do aiatolá Ali Khamenei, a mídia iraniana tem, em várias ocasiões, divulgado conteúdo ameaçando o presidente e membros de sua família

Reportar Erro
O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu filho Barron TrumpO ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu filho Barron Trump - Foto: Giorgio Viera/AFP

O Serviço Secreto dos EUA confirmou que está ciente de que a mídia estatal iraniana exibiu um vídeo que parece ameaçar a vida de Barron Trump, filho mais novo do presidente Donald Trump.

"O Serviço Secreto dos EUA está ciente do vídeo e investiga qualquer coisa que possa ser percebida como uma ameaça contra as pessoas sob nossa proteção", disse o porta-voz do Serviço Secreto, Nate Herring, em comunicado.

"Por preocupação com a segurança operacional, não discutimos assuntos de inteligência de proteção."

Leia também

• Longas filas nos postos de gasolina do Irã após o anúncio de novas avaliações dos EUA

• Taxas de juros seguem Treasuries e têm firme queda, com possível cessar-fogo EUA-Irã

• Irã ironiza "Dia D econômico" e cobra que EUA cumpram promessas para reabrir Ormuz

Desde o assassinato, pelos EUA, do aiatolá Ali Khamenei, a mídia iraniana tem, em várias ocasiões, divulgado conteúdo ameaçando o presidente e membros de sua família.

O assassinato ocorreu no início da guerra no Irã, que Trump lançou em conjunto com Israel.

A CNN havia informado anteriormente que o Serviço Secreto tinha conhecimento da ameaça contra Barron Trump.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter