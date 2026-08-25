Serviço Secreto dos EUA confirma estar ciente de vídeo do Irã com ameaças à Barron Trump
Desde o assassinato, pelos EUA, do aiatolá Ali Khamenei, a mídia iraniana tem, em várias ocasiões, divulgado conteúdo ameaçando o presidente e membros de sua família
O Serviço Secreto dos EUA confirmou que está ciente de que a mídia estatal iraniana exibiu um vídeo que parece ameaçar a vida de Barron Trump, filho mais novo do presidente Donald Trump.
"O Serviço Secreto dos EUA está ciente do vídeo e investiga qualquer coisa que possa ser percebida como uma ameaça contra as pessoas sob nossa proteção", disse o porta-voz do Serviço Secreto, Nate Herring, em comunicado.
"Por preocupação com a segurança operacional, não discutimos assuntos de inteligência de proteção."
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Desde o assassinato, pelos EUA, do aiatolá Ali Khamenei, a mídia iraniana tem, em várias ocasiões, divulgado conteúdo ameaçando o presidente e membros de sua família.
O assassinato ocorreu no início da guerra no Irã, que Trump lançou em conjunto com Israel.
A CNN havia informado anteriormente que o Serviço Secreto tinha conhecimento da ameaça contra Barron Trump.