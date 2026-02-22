A- A+

FLÓRIDA Serviço Secreto dos EUA informa que matou a tiros um homem que tentava entrar na casa de Trump Trump não estava presente no momento do incidente

O Serviço Secreto dos Estados Unidos informou, neste domingo (22), que seus agentes mataram a tiros um homem armado que entrou ilegalmente nas dependências da propriedade Mar-a-Lago do presidente Donald Trump, na Flórida.

"Um homem armado foi morto a tiros por agentes do Serviço Secreto dos EUA e pelo xerife do condado de Palm Beach depois de entrar ilegalmente no perímetro de segurança de Mar-a-Lago na manhã de hoje", disse o porta-voz da agência, Anthony Guglielmi, em uma publicação no X.

Trump não estava presente no momento do incidente.

