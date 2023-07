A- A+

ESTADOS UNIDOS Serviço secreto dos EUA investiga de onde veio amostra de cocaína encontrada na Casa Branca Droga foi encontrada na Ala Oeste da residência oficial do presidente dos EUA, que estava em Camp David com a família

Uma pequena quantidade de uma substância branca em pó foi encontrada na Casa Branca na noite de domingo, de acordo com uma pessoa familiarizada com o episódio, e um teste inicial feito por equipes de emergência determinou que era cocaína.

O presidente Joe Biden e sua família estavam em Camp David quando um agente uniformizado do serviço secreto encontrou a substância durante uma patrulha na Ala Oeste, no domingo, provocando um breve fechamento de parte da Casa Branca, enquanto os funcionários avaliavam se a substância era perigosa.

Mais tarde naquela noite, um teste da substância por funcionários da equipe de materiais perigosos retornou o resultado: “Temos uma barra amarela dizendo cloridrato de cocaína”, disse um oficial em um despacho enviado às 20h49 e registrados por um site que reúne as comunicações de rádio da agência.

Uma pessoa familiarizada com a investigação, que falou sob condição de anonimato para discutir um inquérito em aberto, disse que o despacho de rádio em que se discutia o teste da substância foi entre a equipe de materiais perigosos do Corpo de Bombeiros do Distrito de Columbia e outros funcionários do departamento.

Anthony Guglielmi, porta-voz do serviço secreto, disse que a substância foi encontrada em uma “área de trabalho da Ala Oeste” e que outro despacho que dizia que a substância havia sido encontrada em uma biblioteca da Casa Branca estava incorreto.



Em um comunicado, Guglielmi disse que o item foi enviado para uma avaliação mais aprofundada e uma investigação sobre a causa e a maneira como ele entrou na Casa Branca está pendente.

Ele não confirmou ou contestou a conclusão inicial de que o pó era cocaína.

Vito Maggiolo, porta-voz do Corpo de Bombeiros do Distrito de Columbia, recusou-se a confirmar o conteúdo de qualquer um dos despachos, mas disse que funcionários do departamento “foram solicitados a ajudar o Serviço Secreto enquanto conduziam uma investigação”.

Na manhã de terça-feira, Biden voltou à Casa Branca com vários de seus familiares.

