eua Serviço secreto dos EUA teve que ajustar táticas para evitar mordidas do cachorro de Biden Documentos recentemente divulgados registaram pelo menos 24 episódios de mordidas antes de Commander, o pastor alemão do presidente, ser banido da Casa Branca no outono passado

O Serviço Secreto dos Estados Unidos teve que “ajustar nossas táticas operacionais” para proteger o presidente Biden porque o cachorro da primeira família continuou mordendo agentes, incluindo um que precisou de seis pontos e outro cujo sangue derramou no chão da Casa Branca, de acordo com e-mails internos recém-divulgados. on-line.

A agência registrou pelo menos 24 episódios de mordidas entre outubro de 2022 e julho de 2023 envolvendo Commander, um pastor alemão que se tornou o terror da Ala Oeste, de Camp David e das casas do presidente em Delaware, cerca de metade dos quais exigiu atenção médica, segundo os documentos. . O comandante foi banido da Casa Branca no outono passado para um local não revelado.

“As recentes mordidas de cães nos desafiaram a ajustar nossas táticas operacionais quando o Comandante estiver presente – por favor, dê bastante espaço (mantendo um terreno afastado, se possível)”, escreveu à equipe um agente especial assistente encarregado da Divisão de Proteção Presidencial. “Continuaremos a manter” uma pessoa protegida cujo codinome estava oculto no documento, mas era claramente o Sr. Biden “à nossa vista, mas devemos ser criativos para garantir a nossa segurança pessoal”. O agente relatou que buscavam “uma solução melhor em breve”.

Os documentos foram divulgados em resposta a um pedido da Lei de Liberdade de Informação de John Greenewald, um pesquisador de longa data baseado na Califórnia, especializado em desenterrar segredos governamentais sobre tudo, desde OVNIs até informações da CIA e atividades militares, e postado em seu site, chamado The Black Vault. O Serviço Secreto confirmou que os documentos eram autênticos.

Os 24 incidentes registados nos documentos ultrapassam os 10 reportados em julho passado. E ainda captam apenas alguns dos episódios, uma vez que cobrem apenas o pessoal do Serviço Secreto e não outros que envolvem funcionários residenciais na mansão ou pessoal da Marinha que serve a família do presidente em Camp David.

As 273 páginas de e-mails e documentos, com nomes redigidos, lançam nova luz sobre um período que gerou grande estresse dentro da Casa Branca antes de Commander, então com 2 anos, ser retirado da mansão. Um cão presidencial anterior, Major, foi retirado da Casa Branca dois anos antes por razões semelhantes.

O cache de e-mails não apenas documentou vários episódios com detalhes às vezes gráficos, mas também capturou o trauma e a preocupação entre agentes e oficiais do Serviço Secreto, que compartilharam técnicas sobre as melhores maneiras de evitar ferimentos. Funcionários do Serviço Secreto foram mordidos no pulso, antebraço, cotovelo, cintura, peito, coxa e ombro. Um foi salvo de ferimentos por sua bolsa de munição. Entre os documentos estava a foto de uma camisa rasgada.

“Fiquei em choque com o incidente”, escreveu um agente especial, que foi atacado enquanto segurava a porta aberta para o presidente em 2 de outubro de 2022, enquanto Biden levava o comandante para o gramado sul. O cachorro agarrou o braço esquerdo do agente e ficou nas patas traseiras. “Ele tem literalmente a minha altura”, escreveu o agente. Felizmente, um médico não encontrou nenhum ferimento. “Depois disso, fiquei preocupado com a possibilidade de ele sair da residência ou sair sem coleira para a segurança dos outros e a minha.”

Outro agente não teve tanta sorte. Em 15 de junho de 2023, o Comandante correu em direção ao agente e investiu contra ele, causando uma “mordida profunda” no braço esquerdo que teria precisado de pontos. “As excursões pela ala leste foram interrompidas por aproximadamente 20 minutos devido ao sangue do incidente estar no chão da área dos Livreiros”, um salão da Casa Branca, relatou um documento.

Um mês depois, outro agente entrando no quintal da casa do presidente em Rehoboth Beach, Del., não percebeu que o cachorro estava lá e sem coleira. O cachorro o mordeu, “causando uma ferida grave e profunda”, e o agente “começou a perder uma quantidade significativa de sangue”, detalhou uma mensagem. O agente “manteve a calma e saiu da área em busca de ajuda”.

O agente levou seis pontos na mão esquerda. Alguns dias depois, um supervisor escreveu ao agente. “Estou feliz que não tenha sido seu braço lançador!” escreveu o supervisor, acrescentando, brincando, que os colegas do agente haviam “preparado um pequeno pacote de cuidados” para ele, incluindo Advil, creme antibiótico, spray de pimenta, focinheira e alguns biscoitos para cães “para fins de segurança”.

Os incidentes ocorreram principalmente na Casa Branca, mas também em Camp David, nas casas do presidente em Delaware e no seu aluguer de férias em Nantucket.

“O presidente e a primeira-dama preocupam-se profundamente com a segurança daqueles que trabalham na Casa Branca e daqueles que os protegem todos os dias”, disse Elizabeth Alexander, diretora de comunicações de Jill Biden. “Apesar do treinamento adicional dos cães, do uso de coleiras, do trabalho com veterinários e da consulta a especialistas em comportamento animal, o ambiente da Casa Branca simplesmente provou ser demais para o Commander. Desde o outono, ele mora com outros membros da família.”

Um funcionário da Casa Branca que falou sob condição de anonimato devido à delicadeza do assunto disse que o presidente e a primeira-dama estavam “de coração partido” com o que aconteceu, pediram desculpas aos que foram mordidos e até trouxeram flores para alguns deles.

“O Serviço Secreto dos EUA leva muito a sério a segurança e o bem-estar dos nossos funcionários e tem procurado a melhor forma de operar num ambiente que inclui animais de estimação para muitas administrações presidenciais”, disse Anthony Guglielmi, chefe de comunicações da agência.

Ele acrescentou: “Embora o pessoal do Serviço Secreto não cuide nem cuide dos animais de estimação da primeira família, trabalhamos continuamente com todas as entidades aplicáveis, a fim de minimizar quaisquer impactos adversos dos animais de estimação da família”.

Guglielmi não deu detalhes sobre como as “táticas operacionais” tiveram que ser ajustadas enquanto o Comandante estava na mansão, mas por e-mail um agente aconselhou colegas sobre o que fazer se fosse atacado. “Ficar de pé e gritar o nome dele e ‘pare’ é sua melhor aposta para não ser mordido”, escreveu o agente após um episódio em Camp David. “Depois que gritei com ele e o encarei, ele se virou e começou a cheirar um arbusto (também conhecido como me respeitando como o alfa que sou).”

