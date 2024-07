Serviço Secreto admite que rejeitou pedidos de Trump por mais agentes nos últimos dois anos

A- A+

O Serviço Secreto dos Estados Unidos reconheceu neste sábado que recusou pedidos de recursos federais adicionais solicitados pela equipe de segurança do ex-presidente Donald Trump nos dois anos que antecederam a tentativa de assassinato dele. Esta ação representa uma reversão de declarações anteriores da agência negando que tais pedidos tivessem sido rejeitados.

Quase imediatamente após um atirador atingir Trump do telhado de um armazém próximo enquanto o ex-presidente discursava em um comício em Butler (Pensilvânia), no fim de semana passado, o Serviço Secreto enfrentou acusações de republicanos e autoridades policiais anônimas de que havia recusado pedidos de agentes adicionais para proteger os comícios de Trump.

— Há uma afirmação falsa de que um membro da equipe do ex-presidente solicitou recursos adicionais e que eles foram rejeitados — disse Anthony Guglielmi, porta-voz do Serviço Secreto, no domingo passado, um dia após o ataque a tiros.

Alejandro N. Mayorkas, secretário do Departamento de Segurança Interna, que supervisiona o Serviço Secreto, disse na segunda-feira que a acusação de que ele havia emitido as negações era "uma declaração infundada e irresponsável, e é inequivocamente falsa".

Neste sábado, entretanto, Guglielmi reconheceu que o Serviço Secreto havia recusado alguns pedidos de ativos de segurança federais adicionais para Trump. Duas fontes ouvidas pelo NYT, que falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizadas a dizer publicamente, confirmaram que a campanha do republicano estava buscando recursos adicionais durante a maior parte do tempo em que o ex-presidente estava fora do cargo.

— Os pedidos negados de recursos adicionais não eram especificamente para o comício em Butler —disse Guglielmi.

Autoridades americanas disseram anteriormente que o Serviço Secreto havia reforçado a segurança do ex-presidente antes do comício de Butler porque havia recebido informações de agências de inteligência dos EUA sobre um possível plano iraniano de assassinato contra Trump.

Em uma declaração fornecida ao NYT no sábado, Guglielmi enfatizou que a agência federal trabalha em um "ambiente de ameaça dinâmica" e que, nos casos em que o Serviço Secreto não pôde fornecer recursos adicionais, eles complementaram a segurança dos comícios de Trump com recursos policiais estaduais e locais ou mudaram seus planos de segurança para reduzir a exposição do ex-presidente.

— Em alguns casos em que unidades ou recursos específicos do Serviço Secreto não foram fornecidos, a agência fez modificações para garantir a segurança do protegido — disse Guglielmi na declaração.

— Isso pode incluir a utilização de parceiros estaduais ou locais para fornecer funções especializadas ou, de outra forma, identificar alternativas para reduzir a exposição pública de um protegido.

O porta-voz disse também que a agência federal é limitada na quantidade de recursos que pode despachar para eventos. Autoridades do Serviço Secreto reclamam há anos que a agência está sobrecarregada, particularmente durante a temporada eleitoral, quando deve proteger o presidente em exercício, vários candidatos e convenções políticas.

O Serviço Secreto já havia sido bombardeado com perguntas sobre o motivo de ter excluído de sua zona de segurança o armazém — a cerca de 137 metros do ex-presidente — de onde o atirador atingiu Trump em 13 de julho. O republicano, cuja orelha direita foi ferida no ataque, pôde ser visto tocando sua a região enquanto estalos eram ouvidos, antes de se abaixar e ser cercado por agentes do Serviço Secreto.

O serviço não realizou nem participou de um briefing público na noite do tiroteio, enquanto outros agentes da lei realizaram uma entrevista coletiva algumas horas após o fato. Além disso, enfrentou escrutínio sobre a forma como designou policiais locais para auxiliar na segurança no comício de Butler. A agência encarregou um contingente considerável de policiais locais de trabalhar dentro de seu perímetro de segurança, em vez de cobrir o prédio onde o atirador acabou.

O atirador conseguiu andar livremente fora do perímetro antes de assumir sua posição no telhado, embora os policiais locais tenham notado que ele estava agindo de forma estranha e notificado outras autoridades policiais.

A agência também enfrentou questionamentos sobre o motivo de ter permitido que Trump subisse ao palco no Butler Farm Show, mesmo depois de receber informações de que a polícia estava procurando por alguém suspeito na multidão.

Um porta-voz da campanha do ex-presidente se recusou a comentar as novas revelações, apontando apenas para uma publicação de Trump na rede social Truth Social após a tentativa de assassinato, na qual o republicano elogia sua equipe do Serviço Secreto por protegê-lo.

“Quero agradecer ao Serviço Secreto dos Estados Unidos e a todas as autoridades policiais pela rápida resposta ao tiroteio que ocorreu em Butler, Pensilvânia”, escreveu Trump.

No entanto, a equipe política de Trump está preocupada com a falta de apoio e recursos adicionais há anos, e essas preocupações só se tornaram mais agudas à medida que o candidato republicano enfrenta uma série de situações sem precedentes para um ex-presidente, incluindo quatro acusações criminais.

Uma fonte consistente de estresse tem sido a falta de detectores de metais suficientes para rastrear os participantes, de acordo com um oficial de campanha que falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a falar publicamente.

Em um comício para Trump em um parque no South Bronx no final de maio, o oficial disse que a falta de detectores levou a um congestionamento de pessoas esperando para entrar. Mas os funcionários do serviço estavam mais preocupados, disse a fonte, com questões como limitar o número de mesas de piquenique em que as pessoas podiam ficar de pé.

Em outro exemplo gritante, disse o funcionário, o serviço inicialmente negou um pedido da equipe de Trump para detectores de metais quando o ex-presidente compareceu à formatura do ensino médio de seu filho mais novo em maio, dizendo que não era um evento "político". No final das contas, o serviço cedeu.

E, no grande comício ao ar livre de Trump no início daquele mês, na cidade de Wildwood, um pedido da equipe do ex-presidente para que cães especialmente treinados fizessem buscas na área foi negado, disse a autoridade.

Muitas vezes, afirmou a autoridade, os pedidos eram negados por telefone por funcionários do serviço, em vez de serem colocados por escrito.

