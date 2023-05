A- A+

Falta de água Serviço vai afetar abastecimento de água em bairros da Zona Norte do Recife nesta quinta-feira (4) A suspensão do abastecimento de água vai seguir até às 7h da sexta-feira (5)

Bairros da Zona Norte do Recife terão ao abastecimento de água suspenso a partir desta quinta-feira (3). De acordo com nota da Compesa, o motivo é um serviço de manutenção que será realizado pela Neoenergia na rede elétrica da Estação Elevatória de Paratibe, que alimenta o Sistema Alto do Céu.





Os bairros que serão afetados são: Água Fria, Aflitos, Jaqueira, Arruda, Bomba do Hemetério, Campo Grande, Parnamirim, Ponto de Parada, Beberibe, Tamarineira, Torreão, Cajueiro, Espinheiro, Fundão, Porto da Madeira, Rosarinho, Campina do Barreto e Hipódromo.

A suspensão do abastecimento de água vai seguir até às 7h da sexta-feira (5). Após a finalização do serviço, a distribuição de água será retomada gradualmente.

O serviço que será realizado é o recondutoramento da rede com o objetivo de evitar faltas de energia no sistema da Estação Elevatória de Paratibe.

