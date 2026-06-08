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Atendimento

Serviços gratuitos são ofertados a pessoas com TEA, deficiência visual ou surdocegueira

A iniciativa acontece em alusão aos Dia do Orgulho Autista e Dia Internacional do Surdocego, que ocorrem neste mês

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UNINASSAU promove mutirão com serviços voltados à pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência visual ou surdocegueira UNINASSAU promove mutirão com serviços voltados à pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência visual ou surdocegueira  - Foto: Armando Artoni/Divulgação

No mês de junho, são celebrados o Dia do Orgulho Autista (18) e Dia Internacional do Surdocego (27). Em alusão às datas, o UNINASSAU promove um mutirão de atendimentos gratuitos para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência visual ou surdocegueira. 

A iniciativa teve início nesta segunda-feira (8) e segue até o próximo sábado (13).

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O objetivo da ação é ampliar o acesso a serviços de saúde e bem-estar, assim como contribuir para a melhora da qualidade de vida da comunidade.

Durante o mutirão, são ofertados plantão psicológico, atividades de relaxamento, avaliação fisioterapêutica, liberação muscular, profilaxia, aplicação de flúor, atendimento a mães atípicas e crianças, testes de mobilidade, entre outros. 

De acordo com a gerente de Governança Ambiental e Social do UNINASSAU, Adriane Mendes, o mutirão reafirma o compromisso do centro com a inclusão e o cuidado com as pessoas.

"Esse tipo de iniciativa é fundamental para a população, especialmente porque amplia o acesso a serviços para quem ainda enfrenta muitas barreiras. Além disso, fortalecemos a formação prática e humanizada dos estudantes das áreas da saúde”, explicou. 

Confira a programação e os telefones de agendamento de cada Clínica-Escola das Instituições de Ensino Superior: 

UNINASSAU Recife

Clínica-Escola de Psicologia
Serviços: orientação e acolhimento psicológico; 
Horário: 10h às 18h; 
Local: Rua Ana Angélica, 25 – Derby; 
WhatsApp: (81) 9561-7571 

Clínica-Escola de Fisioterapia
Serviços: avaliação fisioterapêutica; liberação muscular e orientação postural; 
Horários: 9h às 12h e 14h às 17h; 
Local: Rua Ana Angélica, 25 – Derby; 
WhatsApp: (81) 98515-9359 

Clínica-Escola de Odontologia
Serviços: exame clínico, profilaxia e flúor; 
Horários: 9h às 12h e 14h às17h; 
Local: R. Joaquim Nabuco, 615 - Bloco D; 
WhatsApp: (81) 99561-7571. 

UNINASSAU Boa Viagem

Clínica-Escola de Psicologia
Serviço: atendimento psicológico inicial e direcionamento para as famílias; atendimento especializado ABA 
Horários: 07h às 22h / ABA: 14h às 17h, no dia 11; e 10h às 11h, no dia 13; 
Local: Rua Jonathas de Vasconcelos, 316; 
WhatsApp: (81) 9997-1635. 

Clínica-Escola de Odontologia
Serviço: orientações de saúde bucal; avaliações; e aplicação de flúor; 
Horário: 13h às 17h; 
Local: Rua Jonathas de Vasconcelos, 316; 
WhatsApp: (81) 9997-1635.  

UNINASSAU Caxangá

Clínica-Escola de Psicologia
Serviços: plantão e aconselhamento psicológico; atendimento neuropsicológico. 
Horário: 8h às 12h; 
Local: Av. Joaquim Ribeiro, 1080; 
WhatsApp: (81) 99734-2172. 

UNINASSAU Olinda

Clínica-Escola de Odontologia
Serviços: avaliação; aplicação de flúor; e limpeza. 
Horário: 14h às 18h; 
Local: Shopping Patteo Olinda – Piso G1; 
WhatsApp: (81) 8901-5104. 

Clínica-Escola de Fisioterapia
Serviços: avaliação funcional; testes de mobilidade; e orientações para os familiares. 
Horário: 14h às 18h; 
Local: Shopping Patteo Olinda – Piso G1; 
WhatsApp: (81) 8901-5104. 

Clínica-Escola de Psicologia
Serviços: triagem e consultas; grupos de apoio; acolhimento; atendimento a mães atípicas; e atendimentos infantis; 
Horário: 14h às 20h; 
Local: Shopping Patteo Olinda – Piso G1; 
WhatsApp: (81) 8901-5104. 

UNINASSAU Costa Dourada

Clínica-Escola de Psicologia
Serviços: plantão psicológico e atividades de relaxamento; 
Horário: 13h30 às 18h; 
Local: Shopping Costa Dourada; 
WhatsApp: (81) 99990-6773.

Com informações de assessoria 

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