A- A+

Atendimento Serviços gratuitos são ofertados a pessoas com TEA, deficiência visual ou surdocegueira A iniciativa acontece em alusão aos Dia do Orgulho Autista e Dia Internacional do Surdocego, que ocorrem neste mês

No mês de junho, são celebrados o Dia do Orgulho Autista (18) e Dia Internacional do Surdocego (27). Em alusão às datas, o UNINASSAU promove um mutirão de atendimentos gratuitos para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência visual ou surdocegueira.

A iniciativa teve início nesta segunda-feira (8) e segue até o próximo sábado (13).

O objetivo da ação é ampliar o acesso a serviços de saúde e bem-estar, assim como contribuir para a melhora da qualidade de vida da comunidade.

Durante o mutirão, são ofertados plantão psicológico, atividades de relaxamento, avaliação fisioterapêutica, liberação muscular, profilaxia, aplicação de flúor, atendimento a mães atípicas e crianças, testes de mobilidade, entre outros.

De acordo com a gerente de Governança Ambiental e Social do UNINASSAU, Adriane Mendes, o mutirão reafirma o compromisso do centro com a inclusão e o cuidado com as pessoas.

"Esse tipo de iniciativa é fundamental para a população, especialmente porque amplia o acesso a serviços para quem ainda enfrenta muitas barreiras. Além disso, fortalecemos a formação prática e humanizada dos estudantes das áreas da saúde”, explicou.

Confira a programação e os telefones de agendamento de cada Clínica-Escola das Instituições de Ensino Superior:

UNINASSAU Recife

Clínica-Escola de Psicologia

Serviços: orientação e acolhimento psicológico;

Horário: 10h às 18h;

Local: Rua Ana Angélica, 25 – Derby;

WhatsApp: (81) 9561-7571

Clínica-Escola de Fisioterapia

Serviços: avaliação fisioterapêutica; liberação muscular e orientação postural;

Horários: 9h às 12h e 14h às 17h;

Local: Rua Ana Angélica, 25 – Derby;

WhatsApp: (81) 98515-9359

Clínica-Escola de Odontologia

Serviços: exame clínico, profilaxia e flúor;

Horários: 9h às 12h e 14h às17h;

Local: R. Joaquim Nabuco, 615 - Bloco D;

WhatsApp: (81) 99561-7571.

UNINASSAU Boa Viagem

Clínica-Escola de Psicologia

Serviço: atendimento psicológico inicial e direcionamento para as famílias; atendimento especializado ABA

Horários: 07h às 22h / ABA: 14h às 17h, no dia 11; e 10h às 11h, no dia 13;

Local: Rua Jonathas de Vasconcelos, 316;

WhatsApp: (81) 9997-1635.

Clínica-Escola de Odontologia

Serviço: orientações de saúde bucal; avaliações; e aplicação de flúor;

Horário: 13h às 17h;

Local: Rua Jonathas de Vasconcelos, 316;

WhatsApp: (81) 9997-1635.

UNINASSAU Caxangá

Clínica-Escola de Psicologia

Serviços: plantão e aconselhamento psicológico; atendimento neuropsicológico.

Horário: 8h às 12h;

Local: Av. Joaquim Ribeiro, 1080;

WhatsApp: (81) 99734-2172.

UNINASSAU Olinda

Clínica-Escola de Odontologia

Serviços: avaliação; aplicação de flúor; e limpeza.

Horário: 14h às 18h;

Local: Shopping Patteo Olinda – Piso G1;

WhatsApp: (81) 8901-5104.

Clínica-Escola de Fisioterapia

Serviços: avaliação funcional; testes de mobilidade; e orientações para os familiares.

Horário: 14h às 18h;

Local: Shopping Patteo Olinda – Piso G1;

WhatsApp: (81) 8901-5104.

Clínica-Escola de Psicologia

Serviços: triagem e consultas; grupos de apoio; acolhimento; atendimento a mães atípicas; e atendimentos infantis;

Horário: 14h às 20h;

Local: Shopping Patteo Olinda – Piso G1;

WhatsApp: (81) 8901-5104.

UNINASSAU Costa Dourada

Clínica-Escola de Psicologia

Serviços: plantão psicológico e atividades de relaxamento;

Horário: 13h30 às 18h;

Local: Shopping Costa Dourada;

WhatsApp: (81) 99990-6773.

Com informações de assessoria

Veja também