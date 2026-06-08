Serviços gratuitos são ofertados a pessoas com TEA, deficiência visual ou surdocegueira
A iniciativa acontece em alusão aos Dia do Orgulho Autista e Dia Internacional do Surdocego, que ocorrem neste mês
No mês de junho, são celebrados o Dia do Orgulho Autista (18) e Dia Internacional do Surdocego (27). Em alusão às datas, o UNINASSAU promove um mutirão de atendimentos gratuitos para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência visual ou surdocegueira.
A iniciativa teve início nesta segunda-feira (8) e segue até o próximo sábado (13).
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O objetivo da ação é ampliar o acesso a serviços de saúde e bem-estar, assim como contribuir para a melhora da qualidade de vida da comunidade.
Durante o mutirão, são ofertados plantão psicológico, atividades de relaxamento, avaliação fisioterapêutica, liberação muscular, profilaxia, aplicação de flúor, atendimento a mães atípicas e crianças, testes de mobilidade, entre outros.
De acordo com a gerente de Governança Ambiental e Social do UNINASSAU, Adriane Mendes, o mutirão reafirma o compromisso do centro com a inclusão e o cuidado com as pessoas.
"Esse tipo de iniciativa é fundamental para a população, especialmente porque amplia o acesso a serviços para quem ainda enfrenta muitas barreiras. Além disso, fortalecemos a formação prática e humanizada dos estudantes das áreas da saúde”, explicou.
Confira a programação e os telefones de agendamento de cada Clínica-Escola das Instituições de Ensino Superior:
UNINASSAU Recife
Clínica-Escola de Psicologia
Serviços: orientação e acolhimento psicológico;
Horário: 10h às 18h;
Local: Rua Ana Angélica, 25 – Derby;
WhatsApp: (81) 9561-7571
Clínica-Escola de Fisioterapia
Serviços: avaliação fisioterapêutica; liberação muscular e orientação postural;
Horários: 9h às 12h e 14h às 17h;
Local: Rua Ana Angélica, 25 – Derby;
WhatsApp: (81) 98515-9359
Clínica-Escola de Odontologia
Serviços: exame clínico, profilaxia e flúor;
Horários: 9h às 12h e 14h às17h;
Local: R. Joaquim Nabuco, 615 - Bloco D;
WhatsApp: (81) 99561-7571.
UNINASSAU Boa Viagem
Clínica-Escola de Psicologia
Serviço: atendimento psicológico inicial e direcionamento para as famílias; atendimento especializado ABA
Horários: 07h às 22h / ABA: 14h às 17h, no dia 11; e 10h às 11h, no dia 13;
Local: Rua Jonathas de Vasconcelos, 316;
WhatsApp: (81) 9997-1635.
Clínica-Escola de Odontologia
Serviço: orientações de saúde bucal; avaliações; e aplicação de flúor;
Horário: 13h às 17h;
Local: Rua Jonathas de Vasconcelos, 316;
WhatsApp: (81) 9997-1635.
UNINASSAU Caxangá
Clínica-Escola de Psicologia
Serviços: plantão e aconselhamento psicológico; atendimento neuropsicológico.
Horário: 8h às 12h;
Local: Av. Joaquim Ribeiro, 1080;
WhatsApp: (81) 99734-2172.
UNINASSAU Olinda
Clínica-Escola de Odontologia
Serviços: avaliação; aplicação de flúor; e limpeza.
Horário: 14h às 18h;
Local: Shopping Patteo Olinda – Piso G1;
WhatsApp: (81) 8901-5104.
Clínica-Escola de Fisioterapia
Serviços: avaliação funcional; testes de mobilidade; e orientações para os familiares.
Horário: 14h às 18h;
Local: Shopping Patteo Olinda – Piso G1;
WhatsApp: (81) 8901-5104.
Clínica-Escola de Psicologia
Serviços: triagem e consultas; grupos de apoio; acolhimento; atendimento a mães atípicas; e atendimentos infantis;
Horário: 14h às 20h;
Local: Shopping Patteo Olinda – Piso G1;
WhatsApp: (81) 8901-5104.
UNINASSAU Costa Dourada
Clínica-Escola de Psicologia
Serviços: plantão psicológico e atividades de relaxamento;
Horário: 13h30 às 18h;
Local: Shopping Costa Dourada;
WhatsApp: (81) 99990-6773.
Com informações de assessoria