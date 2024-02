A- A+

Chuvas no Recife Recife: serviços não essenciais devem ser realizados em formato remoto, diz prefeita em exercício Isabella de Roldão reforça que a recomendação é do Centro de Operações (COP) e que a Defesa Civil da capital trabalha em regime de prontidão para atender à população

Em comunicado publicado nas redes sociais, a prefeita do Recife em exercício, Isabella de Roldão, orienta que os serviços não essenciais sejam realizados em formato remoto devido às fortes chuvas registradas na cidade na madrugada e manhã desta sexta-feira (16).

Na postagem, Roldão reforça que a recomendação é do Centro de Operações (COP) e que a Defesa Civil da capital trabalha em regime de prontidão para atender à população, por meio do telefone 0800.081.340.

"Como prefeita em exercício, estou monitorando a situação com os órgãos competentes e, ao longo do dia, atualizaremos o status com relação a providências e medidas necessárias", afirmou a gestora.

A Prefeitura do Recife suspendeu as aulas das escolas municipais no turno da manhã e prevê que manutenção das aulas do turno da tarde serão avaliadas.



A capital registrou 67,59mm de chuvas nas últimas 12 horas, de acordo com informações da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), atualizadas às 9h10 desta sexta.



Confira comunicado oficial:

