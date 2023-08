Serviços secretos ucranianos confirmam trabalhar para matar oficiais de comando russos

A- A+

Os serviços secretos militares ucranianos (GUR), uma estrutura do Ministério da Defesa da Ucrânia, confirmaram nesta segunda-feira (21) que trabalham para eliminar os oficiais militares russos de alto comando, em retaliação pela invasão ao país, em fevereiro de 2022.

"Não nomearemos os apelidos ou as unidades, mas estamos a falar de trabalho do GUR", disse o representante dos serviços secretos, Andriy Yusov, numa entrevista à agência nacional de notícias Ukrinform, quando questionado sobre a existência de uma unidade dedicada a tal missão.

Segundo a agência Lusa, Yusov afirmou que a Federação Russa é "o inimigo número um" dos serviços secretos militares ucranianos e explicou que essa estrutura também atua em outros países, em cooperação com as autoridades, para fazer os responsáveis pela agressão militar russa pagar pelas suas ações contra a Ucrânia. De acordo com a ONU, a guerra já causou a morte de pelo menos 9 mil civis ucranianos, embora os números reais serão muito superiores.

Ainda de acordo com o representante do GUR, os serviços secretos militares ucranianos estão agora a trabalhar ativamente para este objetivo.

"Há muitos criminosos de guerra e não faltará trabalho", comentou Yusov, acrescentando que algumas destas pessoas não irão a tempo de se entregar a um tribunal internacional ou comparecer perante a justiça ucraniana.

O diário britânico 'The Times' publicou recentemente uma investigação sobre a existência de uma unidade do GUR ucraniano chamada "Xamã" que estará a trabalhar na eliminação de militares russos de altas patentes dentro da Rússia.

Veja também

conflito "Um erro e é a Terceira Guerra Mundial": tensão entre piloto britânico a metros de três caças russos