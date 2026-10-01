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Rio de Janeiro Servidor da prefeitura é executado a tiros em São João de Meriti Márcio Barros Freitas foi morto dentro de um carro, no bairro Vilar dos Teles. Ele trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde do município

Um servidor da Prefeitura de São João de Meriti foi executado a tiros nesta quarta-feira. Márcio Barros Freitas foi morto dentro de um carro, no bairro Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde do município. A Polícia Civil investiga a motivação do crime e realiza diligências para apurar a autoria do assassinato.

Uma segunda pessoa, identificada como Gilson da Costa, que estava na região, teria sido atingida por uma bala perdida durante o ataque. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga a morte de Marcio Barros Freitas. "Agentes realizam diligências para apurar a autoria e as circunstâncias do crime", diz a nota.

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