operação Servidor da Receita é alvo de investigação em operação em Fortaleza Fiscalizações resultam na maior apreensão de mercadorias da história da Alfândega e bloqueiam entrada de produtos contrafeitos

A Receita Federal informou, nesta quinta-feira (11), que deflagrou a Operação Snooker após identificar irregularidades cometidas por um servidor que teriam beneficiado importadoras e colocado em risco a imagem da instituição e a atuação da “grande maioria dos funcionários”.

As investigações tiveram início em 2022, a partir de uma denúncia anônima enviada à Ouvidoria do então Ministério da Economia, hoje Fazenda, relatando possíveis irregularidades de um servidor no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. Segundo apuração, o servidor teria ocultado bens, favorecido importadoras e recebido pagamento de empresas para si e familiares.

A Operação Snooker inclui 22 alvos de mandados de busca e apreensão — 10 pessoas físicas e 12 jurídicas — em cinco cidades do Ceará e uma da Bahia. Em paralelo, desde 2023, a Alfândega de Fortaleza intensificou fiscalizações dentro do Plano Nacional de Fiscalização Aduaneira, identificando práticas de contrafação, subvaloração de mercadorias e interposição fraudulenta, como manipulação de documentos e adulteração de declarações bancárias.

Essas ações resultaram na maior apreensão de mercadorias da história da Alfândega de Fortaleza e na lavratura de mais de R$ 30 milhões em autos de infração. Segundo a Receita, as medidas impediram a entrada irregular de milhares de toneladas de produtos contrafeitos, protegendo a indústria nacional e o mercado interno.

Durante as fiscalizações, auditores-fiscais enfrentaram ameaças e tentativas de interferência, incluindo a circulação de notícias falsas com objetivo de descredibilizar a Receita. A resposta institucional veio com a Operação Fortaleza, que reforçou nacionalmente as equipes de fiscalização, garantindo a continuidade das ações com segurança e firmeza.

A Receita Federal afirmou que as operações Snooker e Fortaleza reforçam a coesão das equipes e a importância da ação integrada com a Polícia Federal e o Ministério Público.

" As duas operações, conduzidas em paralelo, reforçam a mensagem de que a Receita Federal atua de forma coordenada e inabalável no enfrentamento a práticas ilícitas e a organizações criminosas de forte poder econômico e político ", disse a Receita Federal.

