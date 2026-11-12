Servidora da cidade de Jupi é assassinada a tiros perto de casa; prefeitura decreta luto de 3 dias

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Uma servidora pública da cidade de Jupi, no Agreste de Pernambuco, foi morta a tiros em frente a casa onde morava, na madrugada desta quinta-feira (12). A vítima foi identificada como Michele Mota Vilela, de 36 anos.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Michele foi atingida por disparos de arma de fogo quando chegava à sua residência.



"Embora tenha sido socorrida, ela não resistiu aos ferimentos e foi a óbito", afirma a corporação, destacando que o caso foi registrado como homicídio, por meio da 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns.



"As investigações já foram iniciadas e seguirão até a elucidação dos fatos", destaca a PCPE. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

Nas redes sociais, a prefeitura de Jupi emitiu uma nota em que lamenta e manifesta pesar pela morte da servidora.



"Michele serviu ao município de Jupi com muita dedicação e sempre esteve colaborando para o sucesso da gestão municipal", ressalta o comunicado.



Devido ao ocorrido, a cidade decretou luto oficial de três dias.



"Neste momento de dor e alento nos solidarizamos com toda família e pedimos ao bom Deus o conforto espiritual aos familiares e amigos por esta perda irreparável", destaca a nota.

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