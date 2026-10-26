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ZONA SUL DO RECIFE Servidora da Prefeitura do Recife é assassinada por companheiro; suspeito tirou a própria vida O caso aconteceu no domingo (25), no bairro da Cohab, na Zona Sul do Recife, durante apuração dos votos para eleição do presidente da República

Uma servidora da Prefeitura do Recife foi assassinada a tiros pelo companheiro, um homem de 44 anos, na noite do último domingo (25), no bairro do Cohab, na Zona Sul do Recife. Após o crime, o suspeito tirou a própria vida.

Segundo as informações do g1, a vítima identificada como Juliana Ribeiro, de 39 anos, estava em uma comemoração durante a apuração dos votos para eleição do presidente da República quando o ex-marido chegou armado no local.

Ele disparou diversas vezes contra a servidora, que não resistiu e morreu. Em seguida, tirou a própria vida.

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O caso foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital como feminício consumado e suicídio.

A Polícia Civil informou que o inquérito policial foi instaurado e as investigações estão em andamento.

Solidariedade

Em publicação nas redes sociais, o prefeito da capital pernambucana, Victor Marques lamentou a morte de Juliana Ribeiro, que trabalhava na Ouvidoria do Recife há 12 anos.

"É revoltante que mais uma mulher tenha sua vida interrompida de forma tão cruel e brutal. Não podemos aceitar que a violência continue destruindo vidas, interrompendo histórias e deixando famílias marcadas pela dor", afirmou.

Marques expressou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho da funcionária do órgão.

"Que todos encontrem força e acolhimento para enfrentar uma perda tão dolorosa e irreparável. Que sua trajetória de dedicação ao serviço público e sua memória sejam sempre lembradas com carinho e respeito", finalizou o prefeito.

Vakinha

Nas redes sociais, amigos de Juliana Ribeiro divulgam uma vaquinha virtual criada para arrecadar recursos para a mãe da servidora.

O objetivo da campanha "Juntos pela família de Juliana" é ajudá-la com as despesas relacionadas a ela e ao filho de Juliana após a morte da filha.

Amigos compartilham vaquinha virtual para a família de Juliana nas redes sociais | Foto: Cortesia

"Neste momento, queremos que a família de Juliana sinta que não está sozinha. Que possamos nos unir em uma rede de solidariedade, acolhimento e cuidado, transformando a dor e a indignação em um gesto coletivo de amor", diz.

A meta é a arrecadação de R$11 mil. Até o momento da publicação, já foram doados R$ 7.135,00.

Quem quiser contribuir com a campanha pode fazer uma doação para a chave Pix da vaquinha pelo e-mail [email protected].

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