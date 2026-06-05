Servidora de creche na Zona Norte do Recife é agredida por mãe de estudante
Profissional foi encaminhada para nova lotação, segundo informou a pasta da Educação
Uma servidora da Creche Escola da Mangabeira, na Zona Norte do Recife, foi agredida fisicamente pela mãe de uma criança.
O caso foi confirmado pela prefeitura da capital pernambucana por meio da Secretaria Municipal de Educação.
Em nota enviada à reportagem, a gestão informou que uma profissional da unidade, de cargo não detalhado, foi agredida por uma responsável.
"A servidora registrou Boletim de Ocorrência e foi encaminhada para nova lotação", destacou a pasta, que disse estar adotando todas as medidas necessárias diante do ocorrido.
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A secretaria ressaltou que também vai apurar a denúncia apresentada pela mãe da criança, seguindo os protocolos da rede municipal de ensino.
A pasta não detalhou qual teria sido a denúncia relatada pela agressora e nem em quais circunstâncias o desentendimento aconteceu. A reportagem tenta obter outras informações sobre o caso.
"A mãe da criança será convocada para uma conversa com a Gerência Regional de Educação e o Conselho Tutelar, para os devidos encaminhamentos e orientações sobre a importância do diálogo e do respeito no ambiente escolar", destacou a prefeitura.