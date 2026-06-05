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agressão física

Servidora de creche na Zona Norte do Recife é agredida por mãe de estudante

Profissional foi encaminhada para nova lotação, segundo informou a pasta da Educação

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Caso envolveu uma servidora da Creche Escola da Mangabeira, na Zona Norte do RecifeCaso envolveu uma servidora da Creche Escola da Mangabeira, na Zona Norte do Recife - Foto: Google Street View/Reprodução

Uma servidora da Creche Escola da Mangabeira, na Zona Norte do Recife, foi agredida fisicamente pela mãe de uma criança.

O caso foi confirmado pela prefeitura da capital pernambucana por meio da Secretaria Municipal de Educação.

Em nota enviada à reportagem, a gestão informou que uma profissional da unidade, de cargo não detalhado, foi agredida por uma responsável.

"A servidora registrou Boletim de Ocorrência e foi encaminhada para nova lotação", destacou a pasta, que disse estar adotando todas as medidas necessárias diante do ocorrido.

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A secretaria ressaltou que também vai apurar a denúncia apresentada pela mãe da criança, seguindo os protocolos da rede municipal de ensino.

A pasta não detalhou qual teria sido a denúncia relatada pela agressora e nem em quais circunstâncias o desentendimento aconteceu. A reportagem tenta obter outras informações sobre o caso.

"A mãe da criança será convocada para uma conversa com a Gerência Regional de Educação e o Conselho Tutelar, para os devidos encaminhamentos e orientações sobre a importância do diálogo e do respeito no ambiente escolar", destacou a prefeitura.

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