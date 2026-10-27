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LUTO Servidora vítima de feminicídio pelo ex-marido tem corpo sepultado no Memorial Guararapes Juliana Kamila Pinto Ribeiro, de 39 anos, foi assassinada a tiros no último domingo (25)

A servidora pública Juliana Kamila Pinto Ribeiro, de 39 anos, assassinada a tiros pelo ex-companheiro, teve o corpo velado e sepultado na manhã desta terça-feira (27), no cemitério Memorial Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O velório teve início por volta das 8h com a presença de familiares, amigos e colegas de trabalho da servidora, que atuou por 12 anos na Ouvidoria do Recife. O sepultamento ocorreu ao final da manhã.

Juliana Ribeiro foi vítima de feminicídio no último domingo (25). O responsável pelos disparos foi o ex-marido, identificado como Josenildo Gomes de Souza Júnior, de 44 anos.

O caso ocorreu no bairro do Cohab, na Zona Sul da capital pernambucana.

Fim do relacionamento

De acordo com pessoas próximas à família que estavam no velório, o casal estava separado há cerca de um mês após cerca de 20 anos de relação.

O suspeito tentava retomar o relacionamento, mas a servidora não tinha interesse.

Juliana tinha dois filhos, um de 20 anos e outro de 4, e, mesmo com a separação, mantinha contato com o ex-companheiro por conta do filho mais novo.

Não há conhecimento de ameaças prévias feitas pelo ex-marido. O suspeito, inclusive, foi recebido na casa da família da vítima no dia do ocorrido.

Como foi o caso?

A servidora estava acompanhando a apuração para a eleição do novo presidente da República, no momento em que o ex-marido efetuou os disparos. Em vídeos que circularam nas redes sociais, é possível ouvir oito tiros. Na sequência, o suspeito tirou a própria vida.

Apesar do vídeo mostrar as pessoas acompanhando as eleições, o advogado da família da vítima reforçou que o assassinato não teve relação com o resultado do pleito eleitoral.

O caso foi registrado como feminicídio consumado e suicídio pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital.

A Polícia Civil informou que o inquérito policial foi instaurado e as investigações estão em andamento.



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