Servidoras são afastadas por suspeita de criar bolão para adivinhar peso de aluno de 3 anos

Sete funcionários de uma creche pública de Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, incluindo a diretora da unidade, foram afastados das funções após denúncia de uma mãe por suspeitas de ato discriminatório.



A mãe da criança descobriu que os servidores tinham feito uma aposta para descobrir o peso do menino de 3 anos - nas mensagens enviadas num grupo de WhatsApp as mulheres se referem ao peso da criança como “arrobas”, unidade de medida usada para pesar bois.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) instaurou um procedimento administrativo para apurar os fatos.

Em entrevista ao porta de notícias G1, a mãe da criança, que não quis se identificar, contou como soube da situação com o seu filho.

“Eram três mães, me perguntando se eu já sabia o que estava acontecendo. Falei que não. Elas perguntaram: a escola não te falou? Eu falei, não! Me contaram que meu filho tinha sido pego por sete funcionárias da creche, saído da sala, ido até a cozinha, onde tinha feito um bolão para saber o peso dele”, contou a mãe consternada.

De acordo com texto da denúncia feita pela vereadora Priscila Pitta (Cidadania) e entregue ao MP, inconformadas com a prática cruel "em um ambiente que deveria garantir a segura e o bem-estar desta criança", outras professoras denunciaram o ocorrido expondo o "print" de uma conversa em que a ganhadora do bolão passa a chave do pix (foto acima) para receber a quantia de R$ 10 de cada participante.





A secretaria municipal de Educação de Nova Friburgo repudiou os fatos e disse, em nota, que foi aberto um procedimento administrativo para apurar a denúncia apresentada. A pasta disse ainda que estão prestando o apoio necessário à mãe do aluno. Mas a criança continua matriculada na mesma unidade. A secretaria tomou conhecimento do fato no último dia 10.

Diante da repercussão do caso, o Prefeito de Nova Friburgo Johnny Maycon, que está em agenda oficial em Brasília nesta terça (29), se manifestou nas redes sociais. Ele reforçou o afastamento preventivo das servidoras e se solidarizou com o garoto e a família.

Veja a nota da secretaria municipal de Educação na íntegra:

"A Secretaria Municipal de Educação repudia veementemente o ocorrido e informa que foi aberto um procedimento administrativo de Nº 21273/23 para apuração da denúncia apresentada. Cabe ressaltar que equipes da Secretaria de Educação estiveram na unidade realizando o acolhimento e prestaram o apoio necessário à mãe do aluno em questão.

É importante destacar também que a referida denúncia foi encaminhada para a direção escolar, que retornou informando sua versão dos fatos e, imediatamente, foi exonerada a pedido de sua função. Sendo assim, a equipe da Secretaria Municipal de Educação deu todo o respaldo administrativo para a continuidade da gestão escolar e acompanhamento dos servidores e estudantes na escola.

Diante da possibilidade de veracidade da denúncia narrada e da gravidade da descrição dos fatos que envolvem um estudante, é dever da Secretaria Municipal de Educação encaminhar para apuração e permitir a defesa prévia dos envolvidos, o que prontamente cumpriu desde 10 de agosto de 2023, quando tomou ciência do ocorrido."

