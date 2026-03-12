Qui, 12 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
REIVINDICAÇÃO

Servidores do Recife fazem ato para cobrar reajuste salarial e implementação de lei federal

Mobilização, em frente à sede da Prefeitura do Recife, iniciou na manhã desta quinta-feira (12)

Reportar Erro
Professores da rede municipal realizam protesto em frente à sede da Prefeitura do RecifeProfessores da rede municipal realizam protesto em frente à sede da Prefeitura do Recife - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Servidores públicos se manifestam, nesta quinta-feira (12), em frente à sede da Prefeitura do Recife, no Bairro do Recife. A mobilização começou ainda pela manhã, às 9h. 

Os profissionais do setor público pedem um reajuste que acompanhe a inflação e que o prefeito João Campos implemente a Lei Federal nº 15.326, sancionada em 6 de janeiro de 2026 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

A lei é um marco legal que reconhece os professores da educação infantil como profissionais da carreira do magistério. 

Leia também

• Recife autoriza contratação de médicos para rede de atenção psicossocial; salário é de R$ 7,4 mil

• CNH Social: prefeitura do Recife anuncia mais 300 vagas e amplia programa

• Recife 489 anos: corte de bolo reúne pessoas em vulnerabilidade social, em Santo Amaro

A mobilização reúne servidores ligados ao Sindicato dos Servidores Municipais, que representa diversas categorias.

De acordo com o diretor do Sindicato  de Servidores do município do Recife, Marcos Rodolfo, como não houve avanço na mesa geral de negociação, o sindicato solicitou a abertura de mesas setoriais, para que cada categoria pudesse discutir suas demandas específicas.

A Prefeitura do Recife informou que a conversa com os representantes dos servidores deverá ocorrer com a chegada do Secretário Adjunto de Administração, Alexandre Feitosa, às 16h.

Foi pedido que seja liberado o acesso à sede da gestão municipal, mas a mobilização será mantida até o fim da reunião, sendo liberada apenas a passagem do secretário.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter