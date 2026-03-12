A- A+

REIVINDICAÇÃO Servidores do Recife fazem ato para cobrar reajuste salarial e implementação de lei federal Mobilização, em frente à sede da Prefeitura do Recife, iniciou na manhã desta quinta-feira (12)

Servidores públicos se manifestam, nesta quinta-feira (12), em frente à sede da Prefeitura do Recife, no Bairro do Recife. A mobilização começou ainda pela manhã, às 9h.

Os profissionais do setor público pedem um reajuste que acompanhe a inflação e que o prefeito João Campos implemente a Lei Federal nº 15.326, sancionada em 6 de janeiro de 2026 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A lei é um marco legal que reconhece os professores da educação infantil como profissionais da carreira do magistério.

A mobilização reúne servidores ligados ao Sindicato dos Servidores Municipais, que representa diversas categorias.

De acordo com o diretor do Sindicato de Servidores do município do Recife, Marcos Rodolfo, como não houve avanço na mesa geral de negociação, o sindicato solicitou a abertura de mesas setoriais, para que cada categoria pudesse discutir suas demandas específicas.

A Prefeitura do Recife informou que a conversa com os representantes dos servidores deverá ocorrer com a chegada do Secretário Adjunto de Administração, Alexandre Feitosa, às 16h.

Foi pedido que seja liberado o acesso à sede da gestão municipal, mas a mobilização será mantida até o fim da reunião, sendo liberada apenas a passagem do secretário.

Veja também