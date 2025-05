Os servidores públicos municipais do Recife seguem em greve geral por tempo indeterminado. Foi o que reiterou o Sindicato dos Servidores Municipais de Recife (Sindsepre), em comunicado, nesta sexta-feira (02).

A categoria, que iniciou o movimento na última quarta-feira (30), recusou a proposta apresentada pela Prefeitura do Recife: 1% mais 0,5% de reajuste salarial, abaixo da inflação acumulada, e R$ 1 de aumento no tíquete-alimentação.

Dessa forma, o sindicato convocou duas novas assembleias. Na próxima segunda-feira (5), será avaliado o cenário político e jurídico para deliberar sobre a possível suspensão ou continuidade da greve. No dia seguinte (6), após a reunião com a gestão municipal, será produzida uma análise da nova proposta que será apresentada pela prefeitura.

Segundo o Sindsepre, a greve segue com manutenção dos serviços essenciais e respaldo da categoria. Além disso, a mobilização contaria com a adesão de servidores da educação, saúde, assistência social, segurança sanitária, agentes administrativos, limpeza urbana, entre outros.

PCR



Por sua vez, Secretaria de Administração do Recife afirmou que segue recebendo os representantes das categorias e que a negociação salarial continua aberta. Confira nota completa:

"A Secretaria de Administração do Recife informa que a Mesa de Negociação Salarial ainda está aberta e a gestão municipal vem recebendo as representações das categorias para que o diálogo siga permanente e contemplando todos os processos comuns em campanhas salariais. A Prefeitura do Recife reforça que, nos últimos anos, entregou ganhos reais aos servidores do município e realizou as maiores contratações da história com concursos em diversas áreas de atuação da cidade, o que elevou a qualidade da prestação do serviço à população e, também, da qualidade de vida do servidor público municipal."