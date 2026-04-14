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Protesto Servidores do Recife realizam protesto por reconhecimento e aumento salarial Ato organizado pelo Sindsepre foi aconteceu na tarde desta terça-feira (14), em frente à Câmara de Vereadores

Servidores públicos do Recife realizaram um protesto, na tarde desta terça-feira (14), em frente à Câmara de Vereadores municipal, no bairro de Santo Amaro, área central da cidade. Eles reivindicam a Lei 15.326, de 6 de janeiro de 2026, que reconhece os professores da educação infantil como profissionais da carreira do magistério público, e garante piso salarial nacional e equiparação de direitos.

O ato reuniu servidores de 27 órgãos. Entre eles, Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), Companhia de Serviços Urbanos do Recife (Csurb), Autarquia de Urbanização do Recife (URB), Defesa Civil, além das secretarias de Saúde, Educação, Meio-Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Licenciamento. Ao todo, mais de 30 mil trabalhadores foram representados.

"A gente veio lutar pelo piso nacional instituído. O prefeito colocou a proposta na Câmara sem debater com os servidores. Solicitamos que a prefeitura abra diálogo, converse com os servidores, para saber como será implantado esse piso nacional", afirmou o diretor do Sindicato dos Servidores Públicos do Recife (Sindsepre), Pedro Silva.

"Hoje, a prefeitura traz uma proposta baixa, uma proposta para gratificação de R$ 2,56. É uma proposta que foi recusada, e a gente quer abrir uma mesa de diálogo, mas eles se recusam", seguiu.

Na próxima sexta-feira (17), o movimento liderado pelo Sindsepre será realizado em frente à Prefeifura do Recife, a partir das 9h. "A gente quer chamar atenção para que eles nos atendam e nos vejam com olhos melhores. Não tem como impor uma gratificação de R$ 2,56 sem conversar com a categoria e achar que a categoria vai aceitar de qualquer maneira", salientou Pedro.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura do Recife informou que não se pronunciará sobre o assunto.

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