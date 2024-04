Servidores do TJPE são presos por peculato e lavagem de dinheiro em operação nesta quinta (25)

Servidores do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) são alvos de operação da Polícia Civil do Estado (PCPE), nesta quinta-feira (25), que investiga lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, peculato e comunicação falsa de crime.

Estão sendo cumpridos seis mandados de prisão e nove de busca e apreensão domiciliar, além de sequestro de bens e bloqueio judicial de ativos financeiros nas cidades de Recife; Gravatá e Sairé, no Agreste; Afogados da Ingazeira e Iguaracy, no Sertão.

Entre os presos na Operação Themis estão servidores do Poder Judiciário que estariam relacionados à falsificação e expedição indevida de alvarás. Segundo o TJPE, dois dos envolvidos já estão com decisão administrativa de demissão.

"Tão logo cientificada dos supostos desvios praticados à época pelos servidores, a Corregedoria Geral de Justiça estadual direcionou o caso à Divisão de Investigação e Apuração do TJPE, que, após aprofundamento das investigações e diante de provas contundentes de ilícitos penais, articulou o direcionamento do caso ao Dracco, objetivando representação por Medidas Cautelares de Urgência", afirmou o TJPE.



Entre os itens apreendidos estão colares, brincos, relógios e bolsas. Os materiais e os alvos da operação estão sendo encaminhados ao Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), no Recife.



A investigação para desarticular a organização criminosa foi iniciada em outubro de 2023 e está sob a responsabilidade do delegado Breno Maia, titular da 1ª Delegacia de Combate à Corrupção.



Os mandados foram expedidos pelo juízo da vara dos crimes contra a administração pública e a ordem tributária da capital. Atuam na Operação Themis 65 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco e pelo Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, com apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais, do Tribunal de Justiça de Pernambuco e da Polícia Civil do Estado da Paraíba.A PCPE realizará uma coletiva de imprensa ainda nesta manhã para detalhar operação."O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE) informa que na manhã desta quinta-feira (25/4), foi deflagrada pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) da Polícia Civil de Pernambuco uma Operação de Repressão Qualificada com o fim de desarticular organização criminosa voltada à prática dos crimes de peculato, falsidade ideológica, comunicação falsa de crime e lavagem de dinheiro no âmbito do Poder Judiciário.Na ação, estão sendo cumpridos Mandados de Prisão, de Busca e Apreensão Domiciliar, Sequestro de Bens e Bloqueio Judicial de Ativos Financeiros, todos expedidos pelo Juízo da Vara dos Crimes contra a Administração Pública e a Ordem Tributária da Capital, existindo dentre os presos servidores do Poder Judiciário que estariam relacionados à falsificação e à expedição indevidas de alvarás Dois desses servidores já estão com decisão administrativa de demissão.Tão logo cientificada dos supostos desvios praticados à época pelos servidores, a Corregedoria Geral de Justiça estadual direcionou o caso à Divisão de Investigação e Apuração do TJPE, que, após aprofundamento das investigações e diante de provas contundentes de ilícitos penais, articulou o direcionamento do caso ao DRACCO, objetivando representação por Medidas Cautelares de Urgência.Maiores detalhes da referida operação deverão ser divulgados pela Polícia Civil em momento oportuno".