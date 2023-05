Servidores estaduais devem fazer recadastramento obrigatório a partir deste mês

A- A+

Servidores ativos, aposentados e pensionistas do estado de Pernambuco devem fazer, a partir deste mês de maio, o Recadastramento 2023. O censo, que acontece todos os anos, é obrigatório a todos os funcionários da administração pública estadual e segue até dezembro deste ano.

Para realizar o recadastramento, os servidores ativos devem comparecer a qualquer agência do Banco Bradesco no mês do aniversário, preferencialmente entre os dias 11 e 25.

O prazo para o recadastramento é de 60 dias, somando o mês de aniversário e o mês subsequente. Quem perder o prazo, segundo a Secretaria de Administração (SAD), terá o salário/benefício suspenso até a regularização.

Os documentos necessários para a realização do processo são a carteira de identidade; comprovante de situação cadastral do CPF (emitida pela Receita Federal; comprovante de residência; e carteira de trabalho, certidão de quitação eleitoral (os dois últimos não são necessários para aposentados e pensionistas).

Caso tenha dependentes, deverão ser apresentados RG ou certidão de nascimento ou de casamento, divórcio ou união estável, e comprovante de situação cadastral do CPF.



De acordo com a gestão estadual, os servidores que já completaram aniversário em 2023 (de janeiro a abril) serão atendidos conforme um cronograma específico. Os aniversariantes de janeiro realizarão o recadastramento em maio; já os de fevereiro realizarão o censo em junho; os de março fazem o recadastramento em julho e os de abril realizarão em agosto.

Quem já realizou o recadastramento não precisa repetir o procedimento.

Ao todo, Pernambuco conta com 228.520 servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas. Segundo a Secretaria de Administração, o novo formato é necessário para que a base de servidores seja totalmente atualizada.





Veja também

GUERRA NA UCRÂNIA Ucrânia reivindica avanços em Bakhmut e Rússia nega