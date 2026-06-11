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Copa do Mundo 2026

Servidores federais poderão ser liberados 3h antes dos jogos da Seleção Brasileira

As horas, no entanto, deverão ser compensadas posteriormente

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A norma vale para servidores federais, se estendendo também para terceirizados, servidores temporários e estagiários. A norma vale para servidores federais, se estendendo também para terceirizados, servidores temporários e estagiários.  - Foto: Divulgação/Nike

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O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) publicou nesta quinta-feira uma portaria que permite funcionários públicos serem liberados três horas antes do início dos jogos da seleção brasileira.

A norma vale para servidores federais, se estendendo também para terceirizados, servidores temporários e estagiários. As horas não trabalhadas deverão ser compensadas posteriormente, conforme as regras previstas na portaria.

A alteração do horário de trabalho deve acontecer tanto na fase de grupos quanto para o “mata-mata”, caso a seleção avance na competição.

E vale tanto para a fase de grupos quanto para o “mata-mata”, desde que o Brasil avançe nas demais fases da competição.

Vai funcionar assim:

Jogos de dia:

Jogos às 14h: ausência a partir das 11h

Jogos às 16h: ausência a partir das 13h

Jogos às 17h: ausência a partir das 14h

Jogos às 18h: ausência a partir das 15h

Jogos às 19h: ausência a partir das 16h

Jogos à noite:

Jogos às 21h30: agentes públicos cujo expediente regular se encerre após as 18h30 poderão se ausentar a partir das 18h30

Jogos às 22h: agentes públicos cujo expediente regular se encerre após as 19h poderão se ausentar a partir das 19h

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