Servidores federais poderão ser liberados 3h antes dos jogos da Seleção Brasileira
As horas, no entanto, deverão ser compensadas posteriormente
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O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) publicou nesta quinta-feira uma portaria que permite funcionários públicos serem liberados três horas antes do início dos jogos da seleção brasileira.
A norma vale para servidores federais, se estendendo também para terceirizados, servidores temporários e estagiários. As horas não trabalhadas deverão ser compensadas posteriormente, conforme as regras previstas na portaria.
A alteração do horário de trabalho deve acontecer tanto na fase de grupos quanto para o “mata-mata”, caso a seleção avance na competição.
E vale tanto para a fase de grupos quanto para o “mata-mata”, desde que o Brasil avançe nas demais fases da competição.
Vai funcionar assim:
Jogos de dia:
Jogos às 14h: ausência a partir das 11h
Jogos às 16h: ausência a partir das 13h
Jogos às 17h: ausência a partir das 14h
Jogos às 18h: ausência a partir das 15h
Jogos às 19h: ausência a partir das 16h
Jogos à noite:
Jogos às 21h30: agentes públicos cujo expediente regular se encerre após as 18h30 poderão se ausentar a partir das 18h30
Jogos às 22h: agentes públicos cujo expediente regular se encerre após as 19h poderão se ausentar a partir das 19h