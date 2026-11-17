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FRANÇA Servidores públicos protestam na França por salários maiores Cerca de 6 milhões de funcionários públicos foram convocados para a greve

Milhares de funcionários públicos protestaram, nesta terça-feira (17), na França para reivindicar salários maiores, em um momento em que o governo do presidente, Emmanuel Macron, busca aprovar um ajuste fiscal rigoroso para 2027 e enfrenta, desde setembro, outras demandas sociais.

Os sindicatos convocaram a segunda greve de funcionários públicos em menos de um mês, após uma reunião na sexta-feira com o primeiro-ministro de centro-direita, Sébastien Lecornu, ter terminado sem o esperado anúncio de aumentos salariais gerais para os trabalhadores do setor público.

"É desolador pensar que os serviços públicos estão na linha de frente em todas as situações de crise, mas que os funcionários públicos são os mais maltratados entre os trabalhadores assalariados na França", disse à AFP Fabien Golfier, do sindicato FA-FP.

Cerca de 6 milhões de funcionários públicos foram convocados para a greve. As autoridades estimam que até 300 mil pessoas participem das manifestações, que já começaram a percorrer as ruas.

Para responder ao descontentamento social generalizado contra o aumento do custo de vida, o governo anunciou, na semana passada, um aumento do salário mínimo para 1.500 euros líquidos (9.462 reais), a partir de dezembro.

No entanto, os sindicatos consideraram a medida insuficiente e esperavam, também, um aumento nos salários dos funcionários públicos.

Às manifestações desta quinta-feira juntaram-se também os estudantes que, desde meados de setembro, reivindicam melhores condições de ensino.

A cinco meses das eleições que definirão o sucessor de Macron, o governo encontra-se sob pressão para sanear os cofres públicos endividados. A Comissão Europeia instou a França, nesta terça-feira, a reduzir o seu déficit e a sua dívida.

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