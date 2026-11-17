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Dezenas de milhares de pessoas protestaram, nesta terça-feira (17), na França para reivindicar salários maiores para os funcionários públicos, em um momento em que o governo do presidente, Emmanuel Macron, busca aprovar um ajuste fiscal rigoroso para 2027 e enfrenta, desde setembro, outras demandas sociais.

Quase seis milhões de funcionários foram convocados para a segunda greve em duas semanas, após uma reunião na sexta-feira entre sindicatos e o primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, ter terminado sem o esperado anúncio de aumentos salariais gerais para os trabalhadores do setor público.

"É desolador pensar que os serviços públicos estão na linha de frente em todas as situações de crise, mas que os funcionários públicos são os mais maltratados entre os trabalhadores assalariados na França", disse à AFP Fabien Golfier, do sindicato FA-FP.

Entre 500.000 e 146.000 pessoas, segundo os sindicatos e as autoridades, respectivamente, participaram das manifestações que percorreram as ruas da França, às quais se juntaram estudantes que, desde setembro, reivindicam melhores condições de ensino, além de outros trabalhadores.

Para responder ao descontentamento social generalizado contra o aumento do custo de vida, o governo anunciou, na semana passada, um aumento do salário mínimo para 1.500 euros líquidos (9.462 reais), a partir de dezembro.

No entanto, os sindicatos consideraram a medida insuficiente e esperavam, também, um aumento nos salários dos funcionários públicos.

A cinco meses das eleições que definirão o sucessor de Macron, o governo encontra-se sob pressão para sanear os cofres públicos endividados. A Comissão Europeia instou a França, nesta terça-feira, a reduzir o seu déficit e a sua dívida.

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