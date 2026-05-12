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FIBROMIALGIA

Fibromialgia: SES-PE lança nova plataforma para emissão de carteiras; saiba como atualizar cadastro

Carteira assegura o atendimento prioritário a pessoas com fibromialgia em instituições e serviços

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Mulher com dores causadas pela fibromialgiaMulher com dores causadas pela fibromialgia - Foto: Freepik

Uma nova plataforma de emissão de carteiras de fibromialgia foi lançada pelo governo de Pernambuco. Com isso, usuários que já possuem o documento precisam atualizar o cadastro.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), a carteira assegura o atendimento prioritário a pessoas com fibromialgia em instituições e serviços públicos e privados de Pernambuco, conforme a Lei Estadual nº 16.690.

A atualização do sistema marca o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia, celebrado nesta terça-feira (12). A plataforma conta com informações sobre a síndrome, caracterizada por dores musculares generalizadas, fadiga crônica, distúrbios do sono e sensibilidade aumentada ao toque. 
 

Nova plataforma de emissão de carteiras de fibromialgia foi lançada pelo Governo de PernambucoNova plataforma de emissão de carteiras de fibromialgia foi lançada pelo Governo de Pernambuco // SES-PE/Divulgação



"A ferramenta existe desde 2025, e essa atualização permitirá que usuários tenham acesso fácil à carteira e à solicitação de alteração de dados de forma totalmente online. Além disso, a população pode acessar a seção “Solicitar a Carteira”, onde se preenche os dados e podem ser anexados os documentos exigidos", ressaltou a SES-PE.

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Como solicitar atualização?
Para realizar a atualização cadastral, o usuário deve acessar o site e clicar em "atualizar carteirinha".

Em seguida, precisa preencher nome completo, CPF e demais informações pessoais solicitadas. 

Na nova plataforma, a interface é mais prática, interativa e simples para os usuários, segundo destacou o coordenador geral de Políticas Estratégicas para Pessoas com Deficiência, TEA e outras Neurodiversidades da SES-PE, Juno Albuquerque.

"Além de otimizar o processo de checagem de documentos e a produção de dados sociodemográficos e epidemiológicos que qualificam o desenvolvimento de políticas públicas", complementou o coordenador.

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