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FIBROMIALGIA Fibromialgia: SES-PE lança nova plataforma para emissão de carteiras; saiba como atualizar cadastro Carteira assegura o atendimento prioritário a pessoas com fibromialgia em instituições e serviços

Uma nova plataforma de emissão de carteiras de fibromialgia foi lançada pelo governo de Pernambuco. Com isso, usuários que já possuem o documento precisam atualizar o cadastro.



Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), a carteira assegura o atendimento prioritário a pessoas com fibromialgia em instituições e serviços públicos e privados de Pernambuco, conforme a Lei Estadual nº 16.690.



A atualização do sistema marca o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia, celebrado nesta terça-feira (12). A plataforma conta com informações sobre a síndrome, caracterizada por dores musculares generalizadas, fadiga crônica, distúrbios do sono e sensibilidade aumentada ao toque.



Nova plataforma de emissão de carteiras de fibromialgia foi lançada pelo Governo de Pernambuco // SES-PE/Divulgação





"A ferramenta existe desde 2025, e essa atualização permitirá que usuários tenham acesso fácil à carteira e à solicitação de alteração de dados de forma totalmente online. Além disso, a população pode acessar a seção “Solicitar a Carteira”, onde se preenche os dados e podem ser anexados os documentos exigidos", ressaltou a SES-PE.

Como solicitar atualização?

Para realizar a atualização cadastral, o usuário deve acessar o site e clicar em "atualizar carteirinha".

Em seguida, precisa preencher nome completo, CPF e demais informações pessoais solicitadas.



Na nova plataforma, a interface é mais prática, interativa e simples para os usuários, segundo destacou o coordenador geral de Políticas Estratégicas para Pessoas com Deficiência, TEA e outras Neurodiversidades da SES-PE, Juno Albuquerque.



"Além de otimizar o processo de checagem de documentos e a produção de dados sociodemográficos e epidemiológicos que qualificam o desenvolvimento de políticas públicas", complementou o coordenador.

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