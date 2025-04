A- A+

NOVOS LEITOS SES-PE abre mais 34 novos leitos para atender crianças com doenças respiratórias Medida faz parte do Plano de Contingência para Doenças Respiratórias na Infância, que é referência das ações neste período de sazonalidade

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) anunciou que, a partir desta terça-feira (1º), os hospitais Ermírio Coutinho (HEC), em Nazaré da Mata; Regional Emília Câmara (HREC), em Afogados da Ingazeira; e Eduardo Campos (HEC), em Serra Talhada, passam, juntos, a ofertar 34 novos leitos pediátricos para o tratamento de crianças com sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag).

A iniciativa contempla o Plano de Contingência para Doenças Respiratórias na Infância da secretaria, elaborado para nortear as ações intersetoriais colocadas em prática no período de sazonalidade dos vírus respiratórios, que, no Estado, acontece entre os meses de março e agosto.

Esse cenário é impulsionado por fatores como clima, alta umidade e maior exposição das crianças a ambientes fechados, o que aumenta o risco de casos graves, internações e óbitos, levando à alta demanda por leitos hospitalares.

Ampliação de leitos reforça o enfrentamento contra doenças respiratórias na Zona da Mata e no Sertão | Foto: Divulgação

No Ermírio Coutinho, a medida visa a garantir assistência às crianças da Zona da Mata Norte - o hospital é referência no atendimento da população da II Gerência Regional de Saúde do Estado (II Geres).



Além do reforço na infraestrutura, a unidade terá ampliação na equipe multidisciplinar, com a contratação de mais de 30 profissionais, entre fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, médicos, enfermeiros e outros.

Já em Afogados da Ingazeira, o Hospital Regional Emília Câmara (HRCB) passa a contar com 10 novos leitos de pediatria. A unidade é referência no atendimento da demanda dos 12 municípios que compõem a X Geres.

No Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada, houve um acréscimo de 10 leitos de UTI pediátrica e 4 de clínica pediátrica, totalizando 20 leitos de UTI pediátrica e 14 de clínica pediátrica.

Ampliação

A SES-PE já havia aberto 107 leitos pediátricos, sendo 50 leitos de suporte respiratório em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). A SES-PE informou que, no decorrer deste mês, novos leitos vão ser abertos, reforçando a saúde pública no enfrentamento ao período da sazonalidade.

Veja também