SES-PE abre 10 novos leitos de UTI pediátrica para casos respiratórios em Nazaré da Mata

O Hospital Ermírio Coutinho (HEC), em Nazaré da Mata, passou a contar com dez novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica, voltados exclusivamente ao atendimento de crianças com quadros de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG). A nova abertura foi divulgada nesta quinta-feira (19) pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE).

Os novos leitos de UTI pediátrica do HEC são destinados exclusivamente as crianças com idades entre dois meses e 14 anos.

Com esta nova abertura, o Estado já contabiliza 337 novos leitos pediátricos abertos apenas em 2025.

Como forma de garantir o pleno funcionamento da unidade, o HEC passou a contar com o reforço de uma nova equipe multidisciplinar, com a contratação de 47 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas e fonoaudióloga.

Também foram providenciados respiradores, monitores multiparamétricos, utensílios hospitalares e demais equipamentos médicos necessários para o suporte intensivo.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a rede de atenção pediátrica da Zona da Mata Norte e de todo o Estado, especialmente diante da situação de emergência em saúde pública decretada em Pernambuco, em razão do aumento expressivo dos casos de SRAG.

O acesso aos leitos será feito exclusivamente por meio da Central de Regulação de Leitos da SES-PE.

“A abertura de 10 leitos de UTI em Nazaré da Mata, no Hospital Emílio Coutinho, faz parte do nosso Plano da Sazonalidade, totalizando 337 leitos abertos desde a implementação do Plano. Desde a publicação do decreto de emergência, no mês de maio, já ultrapassamos 50 leitos abertos em todo o estado de Pernambuco. Continuamos a reforçar as medidas de prevenção, de distanciamento social para proteção das crianças. Sempre que possível evitar passeio com crianças menores de um ano, evitar locais de aglomeração. E se a criança apresentar algum um sintoma respiratório, evitar locais de aglomeração onde ela possa ser um vetor e possa estar levando essa situação para outras crianças”, destacou o secretário executivo de Gestão Estratégica e Coordenação Geral (SEGECG), Anderson Oliveira.

Para viabilizar a inauguração desses leitos, foi necessário realizar intervenções na infraestrutura do hospital, com modificações na área da Emergência Adulto, que deram lugar às novas instalações da UTI pediátrica.

Entre as mudanças, estão adequações estruturais e elétricas, ampliação dos sistemas de gases medicinais, instalação de novos pontos de apoio para monitores, construção de um novo posto de enfermagem, além de reforço na capacidade energética.

“A abertura destes leitos representa um reforço essencial na capacidade assistencial da região, contribuindo diretamente para o alívio da sobrecarga em outras unidades hospitalares e garantindo atendimento de qualidade, ágil, humanizado e resolutivo para crianças em situação crítica”, destaca a diretora do Hospital Ermírio Coutinho, Neusa Dias.



