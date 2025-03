A- A+

Saúde SES-PE abre 103 leitos de pediatria para atender casos de síndrome respiratória aguda grave Apesar do reforço, a pasta destaca que a atual taxa de ocupação de leitos está em 75% e que não há registro de filas

Diante da sazonalidade de vírus respiratórios na pediatria, Pernambuco abriu 103 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e enfermarias, pediátricas e neonatais.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), os novos leitos atenderão casos de síndrome respiratória aguda grave (Srag).

Apesar do reforço, a pasta destaca que a atual taxa de ocupação de leitos está em 75% e que não há registro de filas.

"Até o momento, a SES contabiliza 165 casos de Srag em crianças de até 1 ano, em 2025", afirmou a pasta.

Dos 103 leitos, 50 são de suporte avançado e foram distribuídos em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas.

SES-PE abre mais 103 leitos | Foto: FMSA/Divulgação

O suporte extra soma-se à rede já existente. Ainda segundo a pasta, outros leitos devem ser disponibilizados ainda este mês.

A antecipação da abertura de leitos faz parte do Plano de Contingência da Sazonalidade dos Vírus Respiratórios na Pediatria e leva em consideração o período de alta das doenças ligadas às síndromes gripais.

Entre os meses de março e agosto, de acordo com a pasta, há um aumento de casos graves, especialmente em crianças.

"Essa antecipação traz mais agilidade no atendimento e na alta, impulsionando a rotatividade maior de leitos e a assistência de qualidade. Vale destacar que os leitos de suporte avançado das UPAS também estão funcionando e reforçamos o quadro de profissionais nos serviços", destacou a secretária estadual de saúde, Zilda Cavalcanti.

Outras ações

Além da abertura de leitos, a SES-PE informou que foram chamados 14 pediatras e quatro intensivistas. Também destacou que médicos neonatologistas e pediatras serão contratados por meio de seleção simplificada, cuja inscrições começaram nesta quinta-feira (20).

Iniciado no último dia 10 de março, o serviço de Teleinterconsulta de Pediatria também faz parte do Plano de Contingência.

Nele, profissionais de saúde discutem com médicos da Central de Regulação do Estado os melhores encaminhamentos para o paciente pediátrico que esteja com Srag.

A iniciativa busca evitar remoções desnecessárias, orientar como elas devem ser feitas, e para quais locais os pacientes serão levados, baseado na avaliação de gravidade dos casos.

"A Teleinterconsulta possibilita que o profissional que está na ponta atendendo a criança possa discutir com o especialista a melhor decisão a ser tomada", explicou o diretor da telessaúde da SES-PE, Frederico Jorge.

Até o momento, foram registradas 40 teleinterconsultas. O serviço funciona diariamente, das 9h às 21h, e oferta médicos pediatras da rede estadual de saúde, que estão aptos a discutir e tirar dúvidas de casos relacionados às doenças respiratórias nas crianças.

Basta ao médico da ponta, de qualquer localidade de Pernambuco, ligar para a Central, no 0800 281 3555, e receber ajuda de outro profissional sobre o caso.

Veja também