A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) abre, neste sábado (29), 1.653 vagas de residência para médicos e profissionais de saúde. As inscrições seguem até 14 de dezembro, e os aprovados irão ingressar no sistema público de saúde do estado em 1º de março de 2026.

As 1.653 vagas são distribuídas da seguinte maneira:

994 oportunidades para Residência Médica; e



659 para Residência em Área Profissional da Saúde.

As residências compõem a modalidade de pós-graduação lato sensu para formação de médicos e profissionais de diversas áreas da saúde, alinhada às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em Pernambuco, segundo a SES-PE, a iniciativa representa a "principal política de formação de especialistas, com investimento anual de R$ 118,8 milhões do Tesouro Estadual para qualificar a assistência em áreas estratégicas".

Inscrição e taxas

As inscrições podem ser feitas por meio do site da Upenet. Editais e informações adicionais serão disponibilizadas no mesmo endereço de link.

As taxas são de R$ 600 para Residência Médica e R$ 290 para Residência em Área Profissional da Saúde.

Provas e cronograma

As provas presenciais estão marcadas para o 11 de janeiro de 2026, no Recife e em Petrolina, Sertão de Pernambuco.

O processo seletivo será dividido em duas etapas: prova escrita eliminatória e classificatória; e análise curricular.

O resultado final tem previsão de divulgação em 4 de fevereiro de 2026. Veja o cronograma:

Inscrições: 29 de novembro a 14 de dezembro de 2025

29 de novembro a 14 de dezembro de 2025 Provas: 11 de janeiro de 2026

11 de janeiro de 2026 Resultado final: 4 de fevereiro de 2026

4 de fevereiro de 2026 Início do programa: 1º de março de 2026

