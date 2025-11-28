SES-PE abre 1.653 vagas de residência para médicos e profissionais de saúde; veja como se inscrever
Insscrições seguem até 14 de dezembro, e os aprovados irão ingressar no programa em 1º de março de 2026
A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) abre, neste sábado (29), 1.653 vagas de residência para médicos e profissionais de saúde. As inscrições seguem até 14 de dezembro, e os aprovados irão ingressar no sistema público de saúde do estado em 1º de março de 2026.
As 1.653 vagas são distribuídas da seguinte maneira:
- 994 oportunidades para Residência Médica; e
- 659 para Residência em Área Profissional da Saúde.
As residências compõem a modalidade de pós-graduação lato sensu para formação de médicos e profissionais de diversas áreas da saúde, alinhada às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).
Em Pernambuco, segundo a SES-PE, a iniciativa representa a "principal política de formação de especialistas, com investimento anual de R$ 118,8 milhões do Tesouro Estadual para qualificar a assistência em áreas estratégicas".
Inscrição e taxas
As inscrições podem ser feitas por meio do site da Upenet. Editais e informações adicionais serão disponibilizadas no mesmo endereço de link.
As taxas são de R$ 600 para Residência Médica e R$ 290 para Residência em Área Profissional da Saúde.
Provas e cronograma
As provas presenciais estão marcadas para o 11 de janeiro de 2026, no Recife e em Petrolina, Sertão de Pernambuco.
O processo seletivo será dividido em duas etapas: prova escrita eliminatória e classificatória; e análise curricular.
O resultado final tem previsão de divulgação em 4 de fevereiro de 2026. Veja o cronograma:
- Inscrições: 29 de novembro a 14 de dezembro de 2025
- Provas: 11 de janeiro de 2026
- Resultado final: 4 de fevereiro de 2026
- Início do programa: 1º de março de 2026