SAÚDE SES-PE abre inscrição para Seminário de Atenção à Saúde de Homens Gays e Bissexuais Com o tema "Visibilidade e Cuidado: Desafios e Potências na Atenção à Saúde", o evento é gratuito e acontece no auditório da Escola de Governo da Administração Pública de Pernambuco, na Boa Vista

Nesta sexta-feira (25), a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) realiza o Seminário de Atenção à Saúde de Homens Gays e Bissexuais, com o tema “Visibilidade e Cuidado: Desafios e Potências na Atenção à Saúde”. O evento terá início às 13h, no auditório da Escola de Governo da Administração Pública de Pernambuco (EGAPE), no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife.



O objetivo da iniciativa é promover debates sobre a quebra de estigmas, o enfrentamento à homofobia, à bifobia e à invisibilidade dessa população nos serviços de saúde, além de discutir a escassez de práticas clínicas sensíveis à diversidade. A proposta é refletir sobre modelos de cuidado inclusivos, que fortaleçam a equidade no Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurem atenção integral, livre de discriminação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do link.



O seminário contará com palestras e mesas temáticas conduzidas por profissionais da SES-PE, da Fiocruz e de instituições parceiras, com participação aberta a profissionais de saúde, gestores e público em geral. Entre os temas em pauta estarão a saúde mental, a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), o uso de substâncias, o envelhecimento e o enfrentamento à violência motivada por LGBTfobia.

A programação inclui palestras que discutirão os desafios no cuidado à saúde de homens gays e bissexuais, além de uma abordagem sobre a equidade no SUS. Também será realizada uma mesa temática sobre saúde mental, seguida de debate coletivo com o público presente.









