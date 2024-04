A- A+

SAÚDE SES-PE abre mais 20 leitos de enfermaria adulto com foco no tratamento de SRAG, em Caruaru Os leitos estarão disponíveis a partir desta segunda-feira (29), no Hospital Memorial de Pernambuco (HMP) - antiga Casa de Saúde Bom Jesus

Para reforçar o atendimento da rede de saúde, no momento em que o Estado passa pela sazonalidade dos vírus respiratórios, a Secretaria Saúde de Pernambuco (SES-PE) abriu, nesta segunda-feira (29), mais 20 leitos de enfermaria adulto destinados a pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), no Hospital Memorial de Pernambuco (HMP) - antiga Casa de Saúde Bom Jesus -, localizado no bairro Maurício de Nassau, em Caruaru.

O período de sazonalidade tem início em março e se estende até o mês de julho. A abertura dos leitos no Agreste pernambucano faz parte a estratégia do Governo do Estado de descentralizar o cuidado dos pernambucanos, regionalizando os serviços e diminuindo a pressão nos grandes hospitais públicos localizados na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O HMP passará a contar com 260 leitos, sendo 210 de enfermaria e 50 de terapia intensiva. No momento, o hospital está com 40% da capacidade. A unidade de saúde disponibiliza setor de diagnóstico para realização de exames de imagem, além de 03 salas cirúrgicas, com capacidade de realização de 450 procedimentos mensais.

“Estamos muito felizes com essa abertura de hoje. O HMP já é referência na realização de cirurgias pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na região e, a partir de hoje, passa a ser suporte com os leitos de enfermaria e, posteriormente, com leitos de terapia intensiva”, disse o diretor-presidente do hospital, Sidney Ribeiro.

