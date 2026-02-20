A- A+

Pernambuco SES-PE alerta para baixa procura de grávidas por vacina que protege bebês de vírus respiratório Vacinação contra o VSR é considerada a principal estratégia para proteger os bebês nos primeiros meses de vida. Cobertura no estado é de 39,7%

A baixa adesão à vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) entre gestantes em Pernambuco acende um alerta para a importância da imunização a partir da 28ª semana de gravidez.



Segundo dados divulgados nesta sexta-feira (20) pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), das 114.058 gestantes aptas a receber a dose no estado, apenas 21.123 foram vacinadas até o momento, o que representa cobertura de 39,7%.



Desde o início da estratégia, em 5 de dezembro de 2025, o Programa Estadual de Imunizações (PEI-PE) encaminhou 53.156 doses aos municípios pernambucanos.



A vacinação contra o VSR é considerada a principal estratégia para proteger os bebês nos primeiros meses de vida, período em que os pequenos são mais vulneráveis a infecções respiratórias graves, como bronquiolite e pneumonia.

Pernambuco oferta vacina contra Vírus Sincicial Respiratório para gestantes | Foto: Phillipe Jonathan/ SES-PE/Divulgação

O alerta da SES ganha ainda mais relevância com a chegada de fevereiro, período em que especialistas observam aumento na procura por leitos neonatais e pediátricos devido a quadros respiratórios agravados em bebês e crianças.



"A vacina contra o VSR é segura, eficaz e fundamental para a redução de casos graves da doença. As gestantes, a partir da 28ª semana, devem procurar a unidade de saúde de referência do seu município para obter informações e garantir a imunização no período indicado", ressalta a superintendente de Imunizações, Magda Costa.

De acordo com a SES, até 31 de janeiro, correspondente à Semana Epidemiológica (SE) 4, Pernambuco registrou 124 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, sendo 80 deles em crianças de até dois anos.

A pasta estadual de saúde explica que a vacina VSR A e B (recombinante) é aplicada em dose única, sem restrição quanto à idade da gestante e tem como foco a proteção de bebês com menos de seis meses.



"A vacinação durante a gestação possibilita a transferência de anticorpos da mãe para o bebê, oferecendo proteção nos primeiros meses de vida. A estratégia integra as ações de prevenção da saúde materno-infantil, visando o impacto direto na redução de internações em unidades de saúde", destacou a SES.

