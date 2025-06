A- A+

PERNAMBUCO SES-PE anuncia abertura de 10 leitos de UTI pediátrica para reforçar atendimento de casos de SRAG Com a abertura dos novos leitos, Pernambuco contabiliza 305 leitos pediátricos abertos somente em 2025

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) anunciou, nesta terça (10), a abertura de mais 10 leitos de UTI pediátrica no Hospital Vale do Una, localizado em Palmares, Mata Sul do estado.

A ampliação se deu pelo aumento da pressão assistencial sobre a rede de saúde, ocasionado pelo período de sazonalidade e pela circulação de vírus respiratórios.

Com isso, a SES-PE segue desenvolvendo estratégias para ampliar a capacidade de atendimento nas UTIs pediátricas de Pernambuco. Com a abertura dos novos leitos, o estado contabiliza 305 leitos pediátricos abertos somente em 2025.

“Na última semana epidemiológica, observamos que a curva continua subindo, o que mostra que o vírus segue circulando em Pernambuco. Aumentamos o número de solicitações de UTI e enfermaria em todo o Estado. Por isso, estamos anunciando a abertura de mais 10 leitos de UTI pediátrica, dessa vez no Hospital Vale do Una, em Palmares", explicou o secretário executivo de Gestão Estratégica e Coordenação Geral (SEGECG) da SES-PE, Anderson Oliveira.

"Somando a todas as ações já realizadas, ultrapassamos 300 leitos abertos — são 305 no total, entre março e este mês de junho, voltados ao enfrentamento da SRAG”, complementou.

O secretário também adiantou que novas ampliações estão previstas para os próximos dias: “Na próxima quinta-feira (12), teremos outra reunião, à tarde, e a partir dela daremos andamento a novas ações, com abertura de mais serviços voltados ao cuidado com as crianças em Pernambuco."

Consultas online

Desde o dia 10 de março, a SES-PE implementou o serviço de Teleinterconsulta em Pediatria.

Mais de 1.078 teleinterconsultas já foram realizadas por médicos da Central de Regulação Estadual, possibilitando melhor direcionamento dos casos e ampliação na discussão clínica dos encaminhamentos mais adequados para pacientes pediátricos com SRAG.



