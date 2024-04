A- A+

CUIDADO SES-PE anuncia abertura de 36 leitos infantis no Hospital Regional de Palmares, na Mata Sul Novas vagas, já disponíveis para a população, fazem parte do sistema de Regulação Estadual

Visando o enfrentamento do período de maior circulação de vírus respiratórios na população pediátrica, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), anunciou na noite desta terça-feira (2) a abertura de novos 36 leitos assistenciais no Hospital Regional de Palmares (HRP), na Zona da Mata Sul do estado.

As novas vagas, já disponíveis para a população, fazem parte do sistema de Regulação Estadual e estão aptas a receber pacientes com quadros da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) para tratamento especializado.

Os leitos foram divididos da seguinte forma: dez leitos de terapia intensiva pediátrica, 16 leitos de enfermaria neo/pediátrica e outros dez leitos de UTI neonatal.

De acordo com o órgão estadual, as doenças do sistema respiratório foram a principal causa de internação entre crianças em 2023. Tradicionalmente, o período de maior acometimento de infecções virais e bacterianas é registrado entre os meses de março e agosto.

Neste ano, o preparo para o período envolveu o lançamento do Plano de Contingência das Doenças Respiratórias Sazonais na Infância.

“Todo esse trabalho é possível porque temos como princípios: a responsabilidade, o entusiasmo e o cuidado humanizado por cada vida que temos a oportunidade de cuidar. É a interiorização da saúde e a descentralização do atendimento de alta complexidade em Pernambuco”, afirmou a diretora geral, Karol Martins.

Ainda nesta semana, a SES-PE ainda pretende abrir novos leitos infantis na Zona da Mata Norte e no Sertão do Estado.

“Já abrimos dez leitos de UTI pediátrica em Petrolina, ontem [terça,2] abrimos mais 36 leitos em Palmares, e o nosso objetivo é continuar equipando os serviços para que as crianças com quadros respiratórios tenham toda assistência necessária”, explicou a secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti.

Veja também

Acusação Justiça determina que filho caçula de Lula não se aproxime de ex-mulher e deixe apartamento do casal