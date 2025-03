SES-PE começa a realizar teleinterconsultas pediátricas para Pernambuco a partir desta semana

A- A+

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) iniciou, nesta semana, à Teleinterconsulta Pediátrica, um dos pilares do Plano de Contingência das Doenças Respiratórias Sazonais na Infância.

O serviço, que funciona diariamente, das 9h às 21h, disponibiliza médicos pediatras da rede estadual de saúde, que estão aptos a discutir e tirar dúvidas de casos relacionados às doenças respiratórias nas crianças, comuns nesta época do ano - entre março e agosto -, com profissionais das unidades de saúde de Pernambuco.

Em 2024, o serviço foi utilizado pela primeira vez na sazonalidade, e registrou 2.562 atendimentos. Feito de forma remota, para este ano a SES-PE investiu em mais tecnologia, com a aquisição de aparelhos modernos.

O fluxo para atendimento dispensa preenchimento de formulário. O médico da ponta, de qualquer lugar do Estado, que estiver com dúvidas sobre a condução clínica da criança, pode ligar para a Central de Regulação do Estado, no 0800 281 3535.

Na oportunidade, o profissional descreve o caso que, sendo relativo à Síndrome Respiratória Aguda Grave infantil (SRAG), será direcionado para um pediatra interconsultor. Com a possibilidade de reavaliação do paciente, se o profissional solicitante julgar necessário.

"Com este formato, a estratégia é um guia das equipes no manejo clínico de pacientes em situações de emergência ou internação, com intuito de orientar sobre as condições dos pacientes, otimizar e dar maior assertividade ao atendimento e prevenir agravamento dos casos. As teleinterconsultas ocorrem entre grupos de profissionais para todo o Estado", explicou Ana Carolina Brainer, coordenação da Política de Pediatria.

De acordo com Bruno Concerva, coordenador do Teleinterconsulta, a prática reforça descentralizar o atendimento, e dar o direito dos pacientes serem assistidos próximos à sua família, na cidade onde residem.

"Com Interconsulta é possível que a criança seja conduzida na sua territorialidade, na sua Geres, naquele hospital que é de referência para ele e sua família, sem ter que se deslocar para localidades distantes", observou.

