A- A+

DENGUE SES-PE convoca população da RMR para vacinação contra a dengue nesta quarta (15) O objetivo é intensificar a vacinação no estado. Desde o início da imunização, em abril, apenas 11,23% das doses da vacina recebidas foram aplicadas

Para intensificar a vacinação contra a dengue em Pernambuco, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), e os gestores municipais das cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR), promovem ação conjunta, nesta quarta-feira (15).



Desde o início da imunização nos 20 municípios que compõem a RMR, no mês de abril, apenas 11,23% das doses da vacina recebidas pelo Estado foram aplicadas e registradas pelos gestores no sistema de informação oficial.

A iniciativa é uma forma de incentivar a sociedade a proteger crianças e adolescentes, com idades entre 10 e 14 anos (257.342, a população estimada).

Distribuição em PE

Entre os critérios de distribuição, elencados pelo Ministério da Saúde (MS), foram observados o cenário epidemiológico da dengue em cada território e os municípios com mais de 100 mil habitantes.



O Programa Estadual de Imunizações (PEI-PE) encaminhou para os respectivos municípios 72.017 doses da vacina contra a dengue. Todas devem ser aplicadas como primeira dose (D1), visto que a segunda (D2) deve ser ofertada três meses após a primeira. A meta é imunizar 90% da população-alvo.

O PEI-PE segue monitorando as estratégias de imunização dos municípios, realizando ações que visem ofertar o acesso do imunizante, além fornecer apoio técnico para realização de toda atividade voltada para a ampliação das coberturas vacinais.

Imunização

Os primeiros municípios iniciaram a estratégia de imunização no último dia 9 de abril e, até o momento, 8.092 doses foram aplicadas e registradas pelas gestões locais. Dessas, 6.531 foram aplicadas no mês de abril e outras 1.561 em maio.

“A vacina contra dengue protege crianças e adolescentes contra os quatro sorotipos, sendo o terceiro o de maior risco, uma vez que circulou em nosso estado há pelo menos 15 anos. Por isso, esses grupos estão mais suscetíveis. Além disso, a vacina reduz o risco de formas graves e óbitos pela doença”, destaca a superintendente de Imunizações da SES-PE, Jeane Tavares Torres.

Estimativa populacional do público-alvo residente nesses 20 municípios:

De 10 a 14 (257.342 pessoas)

10 anos - 51.872

11 anos - 50.996

12 anos - 51.404

13 anos - 51.473

14 anos - 51.597

Municipios beneficiados com o imunizante: Recife, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo Antão, Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Camaragibe, Abreu e Lima, Olinda, Chã Grande, Araçoiaba, São Lourenço da Mata, Chã de Alegria, Moreno, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Glória do Goitá, Fernando de Noronha, Pombos e Itapissuma.

Veja também

frança Preso foge após ataque a furgão penitenciário na França; dois policiais morreram